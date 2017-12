Text: Prima Žena

18. prosince 2017 | 15:00

Uvažovaly jste někdy nad tím, že byste namísto každodenních povinností odjely pátrat po rodinné historii? Snily jste někdy o tom, že byste nastoupily do vlaku jedoucího pryč od všedních starostí? Že byste se „uklidily“ někam, kde nikdo nevyža¬duje vaši neustálou pozornost? Světově úspěšná autorka Gayle Formanová tajný sen všech přetížených žen výborně zpracovala ve svém novém románu s názvem Znovu já.

Ač jsme navenek my ženy velmi rozdílné, spojuje nás fakt, že se snažíme být dokonalé – ať už v práci, nebo doma, ať už jako matky, manželky, nebo dcery. A tlak na sebe vytváříme my samy. Samy si klademe překážky, samy si stavíme laťky co nejvýš, vytváříme samy na sebe nesmyslný tlak a stres. A pak se dost často hroutíme a nevíme, jak dál…A přesně taková jako většina z nás je i Maribeth Kleinová, hrdinka knihy Znovu já. Maribeth je na první pohled úspěšná matka, manželka a redaktorka časopisu, která chce svému okolí dát to nejlepší. Zajistit svým dvojčatům budoucnost i šťastné dětství. Být výborná kolegyně a tahounka v práci. Být stále skvělá manželka a milenka pro svého manžela. A také vyhovět své přísné matce. Poznáváte se v ní?Jenomže Maribeth jednou ten obrovský tlak, který si na sebe klade, dožene a tělo jí vypoví službu. Přestože je jí jen čtyřiačtyřicet, postihne ji infarkt. Ani při rekonvalescenci však nepřestane řešit provozní povinnosti a cítí, že už opravdu nemůže dál… A tak si sbalí jen to nejnutnější a uteče z New Yorku do Pittsburghu, kde začne pátrat po své biologické matce. Daleko od svého předchozího života a s pomocí nových přátel se Maribeth ko¬nečně na chvíli „zastaví“ a snaží se znovu nalézt životní stabilitu a cestu ke svému dřívějšímu, na pohled spokoje¬nému ži¬votu.Román Znovu já vypráví o strachu z prohry a každodenním tlaku, kterému čelíme a před kterým utíkáme. Opravdu mu¬síme dělat pokaždé vše, co se od nás očekává? Opravdu musíme podstoupit náročnou operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě vůbec nějaké máme?Kniha Znovu já od světoznámé autorky Gayle Formanové vyšla v nakladatelství Cosmopolis