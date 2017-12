Zvládněte nákupy a užijte si vánoční pohodu

Text: Prima Žena

21. prosince 2017 | 18:00

Už začátkem listopadu se většina z nás začala těšit na Vánoce. Dny už snad ani nemohou být kratší, venku je chladno a my utíkáme do vyhřátých domovů, ve kterých si namísto ledové limonády nalijeme horký čaj a krátké kalhoty vyměníme za teplé ponožky na spaní.

Právě dlouhé večery doma jsou nedílnou součástí vánoční atmosféry a navozují v nás pocit pohodlí a spokojenosti. I v tomto kouzelném období se ale skrývají méně harmonické prožitky. Přelidněná nákupní centra, přehnané množství blikajících vánočních ozdob, starost o tenčící se finance. Jak se těmto nepříjemným pocitům vyhnout, pořídit ten nejlepší dárek pro vaše milé a neohrozit vánoční pohodu? Postup je jednoduchý.



1. Zamyslete se, komu vlastně svým dárkem chcete udělat radost. Jaká je osobnost, co ráda dělá, co má ráda, ale i třeba co ji trápí a v čem jí můžete pomoci.



2. Vybírejte chytře a trefně. Takto vybraný dárek nejen potěší, ale ještě jím ukážete, že obdarovaného dobře znáte a záleží vám na něm.



3. Už nechcete dávat dárky, které skončí zapomenuté ve skříni nebo zaprášené na poličce mezi ostatními lapači prachu? Věnujte takový, kterým vyjádříte svou péči a starost o zdraví blízkých. Proč? Je tím nejdůležitějším. Takový dárek bude každý den podporovat zdraví milovaných a připomínat jim, že na ně myslíte.



4. Namísto nákupních center kupte dárky na internetu nebo v menších prodejnách.



