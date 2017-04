FERTILAN – umí podpořit mužskou plodnost

Text: Prima Žena

4. dubna 2017 | 09:00

Toužíte po miminku, přejete si ho, těšíte se. Počítáte si plodné dny a snažíte se je s partnerem maximálně využít. Z radostné záležitosti, kdy hodláte na svět přivést nový život, se stává nepříjemná a smutná povinnost. Mnozí muži to navíc vzdávají, jsou rozmrzelí a už vůbec nemají chuť absolvovat pro ně nepříjemná vyšetření.

Nemůžeme se jim divit. Smutným a obecně známým faktem totiž je, že v Česku se potýká s neplodností 20 - 25 % párů a podle posledních evropských výzkumů má plně zdravé a funkční spermie jen necelých 48 % mužů ve věku do 37 let. U více než 50 % párů tkví problém s početím na pánské straně, přitom muži o existenci komplikace často nemají ani tušení. Který muž by chtěl patřit do této skupiny a radostně by si šel pro potvrzení této nepříjemné skutečnosti? Žádný – ani ten váš…



V tomto článku proto představíme, jaká 3 základní vyšetření by měli neplodní muži absolvovat, aby mohli včas odhalit a odstranit problémy s početím.



Plodnost každého muže závisí na kvalitě, pohyblivosti a také počtu spermií. Dříve se udávalo, že by zdravý muž měl mít v jednom mililitru semene 80 - 120 milionů spermií, přičemž nejméně 50 % z nich by se mělo aktivně pohybovat směrem k vajíčku. Situace se však změnila a stanovená kritéria se pod vlivem řady faktorů zmírnila. "V současné době je podle Světové zdravotnické organizace pro splnění normálního počtu pouze 15 milionů spermií na 1 ml, a přesto má přibližně 40 % světové mužské populace spermie narušené tak, že má problém s početím dítěte. Kvalita spermií hraje v mužské plodnosti nezastupitelnou a rozhodující roli," potvrzuje negativní trend Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma, která se zaměřuje na problematiku mužské neplodnosti.



Tělesné vyšetření sleduje sekundární pohlavní znaky a velikost varlat

Při potížích s početím se muži v první řadě podrobují celkovému tělesnému vyšetření. V rámci něj se lékaři zaměřují nejčastěji na velikost penisu, jeho zakřivení a zvláště na umístění ústí močové trubice. Dále věnují pozornost přítomnosti varlat a jejich velikosti, přičemž normální je rozměr 4 x 3 cm s objemem vyšším než 20 mililitrů. U nadvarlat sledují lékaři zejména cystické rozšíření nebo



