Manžel na mateřské

Text: Prima Žena

10. ledna 2017 | 15:00

Stává se s muži na mateřské dovolené to samé, co s některými ženami? Začnou šišlat, přestanou dbát o svou vizáž a stávají se nepřitažlivými? S čím musejí ženy počítat, když jejich drahý zůstane na mateřské?

Z chlapa se stala bačkora

Muž na rodičovské dovolené dnes není nic ojedinělého. Přesto stále mnoho párů zastává tradiční rodinný model: žena se stará o děti a muž zabezpečuje rodinu. Pokud se rozhodnou, že si role vymění, musí počítat s jistými výhodami i nevýhodami.„S prvním dítětem jsem byla na rodičovské dovolené já. Moc jsem se na to těšila, ale nevím, kdo to nazval slovem dovolená. Každá matka mi dá za pravdu, že to dovolená není. Nestíhala jsem si dojít na nehty, o kadeřníkovi nemluvě. Všechno oblečení mi smrdělo mlékem a zvratky. Nikdy jsem si o sobě nemyslela, že jsem kariéristka, ale role matky doma mi nedělala dobře. Chybělo mi tlachání s kolegyněmi i pracovní zápřah. Na mateřské jsem byla jako v kleci. Zdálo se mi, že jsem odříznutá od zbytku světa, a nejhorší byl ten stereotyp. Byla jsem ráda, když jsme za dva roky sehnali místo ve školce a já se mohla vrátit do práce. Za rok jsem znovu otěhotněla. Nebylo to plánované, ale měli jsme radost. Z čeho jsem ale radost neměla, bylo to, že budu muset zase být doma. V práci mě lákala nabídka na povýšení, a kdybych odešla, na vysněné místo jsem mohla zapomenout. Zachránil mě manžel. Sám navrhl, že zůstane doma. V práci si domluvil dvouletou rodičovskou dovolenou a byl natěšený, jak si doma odpočine. Po porodu jsem byla tři měsíce doma a pak jsem znovu nastoupila do práce. Zatímco já jsem na mateřské byla utahaná a nic jsem nestíhala, můj manžel stíhal vše. Udělal si dokonale propracovaný systém, něco jako rozvrh hodin, podle kterého jel. Měl uvařeno, vyžehleno a dokonce jsem měla ráno připravenou svačinu do práce. Ze začátku jsem si to pochvalovala a kolegyně v práci dávaly mého manžela za vzor. Postupně mi však začalo vadit, že se z mého manžela stala bačkora. Už to nebyl ten muž s velkým M, ale ženuška v domácnosti. Některým ženám se možná líbí, když vidí rozněžnělého muže s miminkem, ale já když slyšela, jak při přebalování hlásí ,copak to tu máme za pokládek̒ jsem se opravdu nerozplývala.Hlavně jsem měla pocit, že ve mně přestal vidět ženu a matku a bral mě pouze jako živitele. O našem sexuálním životě ani nemluvě. Téměř žádný nebyl. Marně jsem ho posílala s kamarády na pivo, nebo aby si vyjel na motorce. Chtěla jsem, aby měl čas pro sebe a nebyl pořád jen se synem. Jemu se ale nikam nechtělo a raději dělal na naše dítě ťuťu ňuňu a neustále mě o něčem poučoval. Jako kdyby mu mateřská lezla na mozek. Dost mi připomínal mě samotnou, když jsem byla na mateřský. U mého muže mi to však přišlo trapné. Naštěstí se nám opět povedlo sehnat místo ve školce, takže tohle období po dvou letech skončilo,“ vypráví čtyřicetiletá Eva.

