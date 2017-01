Boj se žárlivostí

Text: David Klein

18. ledna 2017 | 12:00

Říká se, že trocha žárlivosti dokáže vztah okořenit a oživit - ne každý z nás ale dokáže určit správnou míru!

Co je horší, ani zdaleka ne každý z nás dokáže a chce bojovat bitvu, na jejímž konci není žádný vítěz, jen vztah zavražděný podezíravostí, nedůvěrou a bolestí. To potvrzuje i paní Magda, která si se žárlivostí užila své: „Byla jsem do svého manžela tolik zamilovaná, že jsem si jeho žárlivosti buď vůbec nevšimla, nebo mi tehdy spíš lichotila,“ vzpomíná dnes. „Ze začátku mi vůbec nevadilo, že jsme spolu pořád - líbilo se mi to. Teprve postupem času jsem si začala uvědomovat, že něco není v pořádku.“

Muž proti zbytku světa

To, co následovalo, bylo jako studená sprcha. „Najednou mě po návratu z práce čekaly doma dlouhé výslechy a výčitky, jako bych se snad něčím provinila,“ pokračuje paní Magda. „S kým jsem se viděla, o čem jsem s ním mluvila, jak dlouho to trvalo. Nejhorší situace nastala, když se na cestě domů srazily dvě tramvaje a já se asi o tři čtvrti hodiny zpozdila - takovou scénu bych nepřála ani své nejhorší nepřítelkyni. Nejdřív mi manžel říkal, že o mě měl strach, ale postupně jsem si začínala všiímat toho, že se vlastně celý hovor točí jen kolem něj a jeho citů. Snažil se mi namluvit, že mu ubližuji a dělám si jen to, co chci já aniž bych na něho brala ohledy. Tenkrát mě to zarazilo - o něčem podobném jsem vůbec nepřemýšlela a popravdě řečeno jsem přemýšlela i o tom, jestli manžel náhodou přece jen nemá pravdu,“ krčí paní Magda rameny a dnes už se tomu všemu jen usmívá. „Manžel prostě žárlil - na cokoli, kohokoli... ten by snad dokázal žárlit i na vzduch, který jsem dýchala.“

Kultura, nebo evoluce?

Všeobecně se tvrdí, že muž ve vztahu nejvíce žárlí tehdy, když se žena tělesně vybije, zatímco pro ženu znamená nejhorší ponížení, jestliže muž cítí i k jiné ženě podobnou citovou vazbu jako k ní. Psychologové dodnes tento jev neumí vysvětlit a nedokáží se shodnout na tom, zda jde o záležitost kultury, nebo evoluce. Nedávno ovšem přišli se silným argumentem příznivci kulturní teorie. Na základě mezinárodního průzkumu totiž zjistili, že nejžárlivějším národem na světě jsou Brazilci, zatímco nejméně žárlí Japonci.

« předchozí strana 1 2 3 další strana »