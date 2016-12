Diagnóza: Úzkostná matka

28. prosince 2016 | 09:00

Strach o dítě je normální. Svědčí o tom, že jste správná máma. Všechno má ale své meze. Kde jsou hranice, za které byste neměla zajít? Bojíte se chodit s dítětem na pískoviště, protože se zákonitě umaže a pak si špinavou ruku plnou bacilů strčí do úst? Na dětském hřišti ho nepustíte z očí a neustále komandujete „nelez tam, nedělej to, natlučeš si, odřeš se, spadneš“. A nedej bože, když v parku potkáte pejskaře, v jehož čtyřnohém kamarádovi našlo vaše dítě zalíbení a on v něm.

Co je a není normální

Přenesené úzkosti

V hlavě vám okamžitě naskočí hromada katastrofických scénářů, jak takový střet dopadne, takže čapnete vyděšeného potomka a pelášíte s ním pryč, protože co kdyby si to ten ,,velký zlý vlk“ rozmyslel a ukousl mu třeba hlavu. Podobných příkladů by se dala najít spousta a všechny má na svědomí úzkostná matka.Každá matka se o své dítě bojí. Bojí se o ně od prvního momentu, vlastně už když ho čeká, a bojí se o něj až do konce života. Takový strach je do určité míry normální. Maminky to s péčí o dítě přehánějí hlavně krátce po porodu a mohou za to rozbouřené hormony. Někdy se ovšem stane, že úzkostná péče spojená s obavami o dítě přetrvává i roky a matčino chování negativně ovlivňuje nejenom dítě, ale i vztahy v rodině.„Když se nám narodil vnouček, nesměli jsme se k němu prvních šest týdnů přiblížit bez roušky,“ vzpomíná Iva. „Snacha byla přesvědčená, že na něj všude číhají bacily. Věčně s ním lítala k doktorovi, i s obyčejnou rýmou. Jakmile jsme přišli na návštěvu, komandovala nás, abychom si šli umýt ruce. Chápu to, když přijdu zvenku, ale abych si musela mýt ruce mezi pochováním vnoučka a pitím kafe, mi přijde přehnané. Když byl malému rok, navrhli jsme s manželem, že bychom si ho rádi vzali na víkend k nám. Snacha prohlásila, že to nepřipadá v úvahu, protože začíná chodit, všude leze a co kdyby se mu něco stalo. Syn se rozčilil a řekl, že kluka přiveze. Přijeli s ním oba –snacha na inspekci. Prošla všechny pokoje, zkontrolovala, jak máme uklizeno, přeskládala nám půlku vybavení, aby se vnuk nezranil, pozavírala okna, i když bylo teplo a malý by na ně rozhodně nevyšplhal, a ve finále pro něj vylovila z tašky navařené jídlo. Manžel raději odešel, já jsem se musela hodně držet, abych jí něco neřekla. Později jsem zjistila, že se takhle chová i ke svým rodičům. Říkali jsme si, že se změní, až půjde vnuk ve třech letech do školky a ona do práce. Nestalo se. Když chce jít Davídek po školce na hřiště, má smůlu, mohl by se totiž zranit. Neexistují u nich hračkyjako míč nebo kolo, co kdyby Davídek zakopl nebo spadl. Syn jí už několikrát řekl, že by se měla léčit, protože jinak z kluka udělá skleníkovou květinu,“ uzavírá.Pokud trpíte (a slovo trpíte je v tomto případě stoprocentně na místě) přehnanou péčí o své ratolesti, chystáte jim do života opravdu „vypečenou“ výbavu. Platí zde celkem jednoduchá úměra, a sice že úzkostné matky mají úzkostné děti. A jaké je úzkostné dítě? Hodně zakřiknuté, nesamostatné. Straní se dětského kolektivu, protože má strach se do něj začlenit. To může vycházet i z faktu, že se mu děti smějí. Dítě, které matka neustále držela za ruku (teoreticky i prakticky), nedovolila mu běhat, kopat do míče, lézt na stromy, prolézačky, po žebříku bývá často pohybově neohrabané, a to se s ním ve většině případů nese do dospělosti. Tím, jak matka během dětství a dospívání neustále shazovala jeho pokusy o samostatnost, odchází do života jako člověk s nízkým sebevědomím.

