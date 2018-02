Jaká matka, taková dcera

Text: Prima Žena

24. února 2018 | 09:00

S přibývajícími léty se svojí matce povahou i vzhledem podobáte víc a víc. Proč vás to tolik děsí?



Vzpomínám si, jak jsem ve svých pubertálních dobách nemohla přijít své matce na jméno. Důvodem byly tisíce drobností, kterými mi „znepříjemňovala“ život. Pravidelně jsem tenkrát uléhala s předsevzetím, že až budu mít děti, nikdy se k nim nebudu chovat jako moje máma. O pár let později mě ranil můj otec, když přivítal mého nastávajícího slovy „A teď, chlapče, bedlivě pozorujte moji manželku, abyste viděl, jak se bude za pár let chovat vaše žena“. Uběhlo oněch pár let a já si jednoho dne uvědomila, že v určitých situacích opravdu jednám stejně jako ona, říkám svým dětem to samé, co jsem nechtěla slyšet, když mi bylo -náct, a nutně potřebuji mít o svých nejbližších dokonalý přehled. Nikoli z důvodu dohledu, ale proto, že se o ně bojím. Jako moje matka.



Proč jsem jako ona?

Takhle jsem se sama sebe ptala snad milionkrát. Ono je to ale jednoduché. Matky pro nás představují vzor, takže přejímáme některé jejich způsoby chování. Něco vědomě a něco podvědomě. Podvědomé reakce většinou bývají takové, které jsme v dětství nebo v pubertě u své matky nesnášely. Teprve v dospělosti si uvědomíme, proč se matka chovala tak, jak se chovala. Těch důvodů mohla být řada. Strach, snaha, aby se její dcera měla v životě lépe než ona, chování přejaté z původní rodiny.



Buďte originál

Přiváděla vás vaše matka v dětství leckdy téměř k šílenství? Není důvod, proč vy byste se ke svým dětem musela chovat stejně. Je ovšem třeba, abyste si uvědomila konkrétní situace, ve kterých jste mívala pocit, že vás snad nemá ráda. „Moje máma byla vždycky hodně akční,“ vzpomíná pětačtyřicetiletá Karolína.



