Je mi čtyřicet

Text: PrimaŽena

19. ledna 2017 | 09:00

Slavíte čtyřicítku a ať chcete nebo ne, hlavou vám běží uplynulá léta a začínáte bilancovat? Váš život je zhruba v polovině a bohužel se překlápí na tu zdánlivě méně radostnou stranu. Ono to ale nebude zas tak zlé, jak to vypadá...

Týmová hráčka

Sólistka

Cožpak o to, bilancovala jste určitě i při minulých a předminulých kulatých narozeninách. Jen to tehdy bylo tak nějak veselejší. Ve dvaceti se bilance točí kolem velkých lásek, ve třiceti nejspíš spočítáte, kolik jste navštívila zemí nebo porodila dětí. Ve čtyřiceti je ale čas udělat opravdu velkou inventuru. Tak pojďme na to! Protože jsou ale dávno pryč doby, kdy žili všichni jako přes kopírák, čili ve dvaceti svatba, do třiceti dvě děti, auto a dovolená v Jugoslávii, rozdělme bilancování do několika kategorií.Dodržela jste tradiční model, kdy se dívka po maturitě, případně po promoci, vdá za svou první velkou lásku a aby bylo tradicím učiněno skutečně za dost, následují dva až tři potomci. Dnes, po dvaceti letech, jste a) stále šťastně vdaná za svého prvního muže, b) vdaná za někoho jiného, c) rozvedená. Jaká je tedy výsledná bilance? Vychovala jste děti, takže jste každopádně v plusu. Jenže co dál? Dělat kariéru? To se snadno řekne, ale hůř provede. Umíte sice během dvou minut připravit a zabalit školní svačinu v podstatě i poslepu, víte, kde je nejlepší kroužek karate a sportovní gymnastiky, poradíte si se skvrnami všeho druhu a nerozhodí vás ani žvýkačka vlepená v koberci s opravdu vysokým vlasem... Pokud jste tedy celou tu dobu, kdy jste mazala rohlíky paštikou, zároveň nedržela krok s dobou ve své profesi, cítíte se teď, když vás děti v podstatě k ničemu nepotřebují, tak trochu mimo. Jak s tím naložit? Nebloumejte po prázdném bytě a nevolejte těm chudákům dětem nebo manželovi pětkrát za den, ale uvědomte si, že jste se de facto ocitla v naprosto báječné životní etapě! Poprvé máte sama na sebe dost času a zároveň jste ještě plná sil a vypadáte k světu. Naučte se nové věci, přijímejte výzvy. Až totiž budete bilancovat za deset let, bude vám ta dnešní čtyřicítka připadat jako naprosto božský věk, kdy ještě nebylo na nic pozdě. Tak šup šup na kurzy angličtiny nebo na cestu kolem světa...Vaše profesní ambice byly vždycky silnější, než mateřské pudy. Tikání biologických hodin zkrátka nebylo dostatečně hlasité a kariérní postupy byly tak lákavé, že jste je upřednostnila. Dnes tedy máte solidní postavení, váš bankovní účet rozhodně nezeje prázdnotou, možná máte vlastní byt a pokud nejste zarytá ekoložka, před domem vám stojí kára, za kterou by se nestyděl žádný chlap. Vyhříváte se na výsluní. Když ale večer přijdete domů, není tam nikdo, kdo by vás pochválil a kdo by vás potřeboval. Peníze a úspěch vám zkrátka štěstí nepřinesou. Co s tím? Zkuste někoho najít. Což ale nebude žádná brnkačka.

