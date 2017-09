Partnerova ex

Text: Prima Žena

16. září 2017 | 09:00

Jak se vypořádat s partnerovou bejvalkou? Kdy byste měla zpozornět? Možná vám o její existenci řekla nějaká dobrá duše, která se rozpovídala o tom, jak krásná a skvělá byla, a možná dodala i něco ve smyslu: „Nechápu, proč se ti dva rozešli.“

Třeba ji dokonce znáte osobně, protože je s vaším přítelem stále v kontaktu. Nebo o ní víte z vyprávění partnera a máte pocit, že její jméno zní za každou třetí větou. Ať tak nebo tak, existuje několik variant, kdy o téhle bytosti začnete přemýšlet více, než je zdrávo.



Když je z ex kamarádka

Jednou z nejhorších možností je, když bývalí partneři zůstanou kamarádi. Pro nové partnery je to velmi tvrdý oříšek. Ne nadarmo se říká, že z přátelství vznikají ty nejsilnější vztahy. Co tedy s tím, když se se svou ex vídá?



Dobře zvažte, zda chcete muže, který má svoji bývalou v okruhu přátel. V praxi totiž platí, že pokud můžou být daní dva dobří přátelé, mají velkou šanci být i dobrými partnery. Otázkou proto zůstává, proč se rozešli. Možná je mezi nimi jen nezdravá závislost a ještě se z rozchodu neotřepali a potřebují trochu času na vzpamatování. Pozorujte, všímejte si, proč se spolu schází a odpusťte si scény. Dejte partnerovi volnost. Jedině tak může přijít sám na to, že to s tím přátelstvím tak horké nebude. Pokud se jim vztah rozpadl, kamarádství v něm nemohlo fungovat. Naopak pokud mají jen krizi, kterou si řeší každý někde jinde, pak se k sobě vrátí, a vy si ušetříte zbytečná trápení. Zároveň počítejte s tím, že když se dva rozcházejí, je jim to líto. Něco k sobě cítili, ublížili si a snaží se alespoň nějaký vztah zachovat. Praxe potvrzuje, že v devadesáti procentech kamarádšofty s ex partnerkami nevyjdou. Pokud si na to váš partner přijde sám, bude to pro váš vzájemný vztah velké plus do budoucna.



Pokud se dostanete do fáze, kdy mu musíte jednoznačně, jasně a nekompromisně určit pravidla, za jakých jste schopná scházení s ex tolerovat (například, že se svou ex nebude scházet o samotě, ale třeba jen v kruhu přátel, že jí nebude pomáhat v domácnosti, vozit ji na letiště a podobně), pak už jste se oba dostali do kolize, která by pro vás měla být varovným signálem! Zbývá jediné: postavit partnera před rozhodnutí – buď vy, nebo ona. Bez emocí mu vysvětlete, jak to cítíte. Zapomeňte na pláč, výčitky nebo hysterické scény, kvůli nim budete jen za žárlivou hysterku, která všechno zveličuje. Ale má-li váš partner potřebu být se svojí bývalou láskou, je otázkou, proč je vlastně s vámi?!



