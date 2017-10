Tchyně jako kamarádka

Text: Prima Žena

28. října 2017 | 09:00

Vtipů o tchyních je mnoho, ale ne vždy jsou zlé a zlomyslné. Jak si z partnerovy matky udělat nejlepší kamarádku?



Možná patříte mezi šťastné ženy, které mají se svou tchyní vztah stejně dobrý, nebo dokonce ještě lepší než se svou vlastní matkou. Možná patříte do druhé skupiny, kdy se vzájemně tolerujete, anebo spadáte do té třetí a nemůžete se vystát. Co s tím, když to mezi vámi dvěma skřípe? S touto ženou se budete o svého milovaného dělit až do konce jejích dnů, proto je nejlepší udělat si z tchyně kamarádku. Lidské vztahy se vyvíjejí, proto neházeje flintu do žita. Pokud to až dosud mezi vámi nebylo ono, můžete situaci změnit. Chce to trochu strategie a hlavně trpělivost.



Desatero pro každou snachu aneb O čem s tchyní nemluvit pro zachování příměří

Udržet si dobrý vztah s tchyní je alchymie. I když jste obě tolerantní a otevřené, přece jen vás dělí celá generace a ona se s vámi navíc musí dělit o lásku svého syna. Aby vaše společné fungování bylo co nejpříjemnější, je třeba vědět, co s ní nikdy neřešit.



1. Vašeho manžela alias jejího syna

Samozřejmě, že váš milý má svoje chyby. A samozřejmě, že za některé z nich může jeho matka a její výchova. To jí ale nikdy neříkejte! Tchyně je totiž přesvědčená, že její synáček je nejlepší na světě a ona při jeho výchově nepochybila, a běda tomu, kdo si dovolí o tom pochybovat. Proto si na manžela před tchyní nikdy nestěžujte. Pokud vás štve, že už půl roku nepřidělal poličky na zeď, jak slíbil, nelamentujte na to, že se na ně v komoře práší, že si nemáte kam odložit věci a že to byly vyhozené peníze. Udělejte to přesně opačně. Počkejte, až spolu budete jen vy dvě, a zavzpomínejte, jakou věc váš muž udělal dobře. Například jak perfektně promazal vrzající dveře v celém domě a že od té doby vůbec neskřípou. Chvilku na to si jakoby mimoděk vzpomeňte na ony poličky, a řekněte, jakou by vám to dělalo radost, kdybyste si na ně mohla dát tu krásnou vázu, kterou vám vaše tchyně přivezla vloni z dovolené. Připomínku o přidělání polic bude mít váš drahý na talíři od své drahé matinky, a nikoli od vás. A až budou viset, nezapomeňte ho před tchyní pochválit, tentokrát však tak, aby to váš muž „omylem“ zaslechl.



