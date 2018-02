Životní role: Macecha

3. února 2018 | 09:00

Najít si cestu k partnerovým dětem není vždy jednoduché. O to složitější může být situace, když vám biologická matka dětí začne házet klacky pod nohy.



Když se řekne macecha, každý si představí zlou nevlastní matku, která miluje pouze své dítě a to nevlastní trýzní a je k němu nespravedlivá. Ve většině případů tomu tak není, a i nevlastní matka může partnerovo dítě milovat. Co když tomuto vztahu však exmanželka nepřeje a snaží se tátovu novou partnerku očerňovat?



Problémová ex

V dnešní době, kdy se rozpadá každé druhé manželství, je velice pravděpodobné, že se žena seznámí s rozvedeným mužem se závazkem. Po určité době dojde k představení dětem a trávení společných chvil. Děti svou matku informují, že táta si našel novou přítelkyni a nadšeně jí vyprávějí, jak se s ní měly dobře a kolik legrace si užily.



Je pochopitelné, že to téměř každou matku trochu zamrzí, ale ve většině případů je ráda, že děti jsou u tatínka spokojené a rozumí si i s jeho novou partnerkou. Ale ne všechny vztahy rozvedených rodičů jsou tak idylické. Matka může na novou přátelkyni žárlit, bojí se, že by jí děti mohly mít raději a tak není neobvyklé, že po návratu dětí od otce je nejdříve podrobí výslechu: Jak se tátovo přítelkyně chovala, co vařila nebo jestli je umyla. Matka může děti i navádět, aby novou přítelkyni neposlouchaly, byly drzé nebo jí odmlouvaly. Může to dojít i tak daleko, že si exmanželka hledá důvody k jejímu očerňování, například když se děti vrátí od otce nemocné nebo když se o malou chvilku zpozdí, na čož si pak stěžuje na sociálním úřadě nebo kvůli tomu přestane děti k otci pouštět.



