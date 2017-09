10 věcí, které při sexu nikdy neříkejte

Text: Prima Žena

2. září 2017 | 09:00

Při milování stačí málo, abychom druhého slovně zranili. Pamatujte si, že při komunikaci v oblasti sexu je nutné zapojit empatii a takt více než v jiných běžných situacích.



Co byste v zápalu vášně nikdy neměla vypustit z úst?

Umět mluvit s partnerem o intimních věcech, nebát se komunikovat otevřeně a být upřímná je v pořádku. Pro váš vztah a dobrý sex je to dokonce nezbytné. Ovšem jsou jisté věty, které byste při sexu nikdy říkat neměla. Podívejme se proto na nejčastější prohřešky proti sex-etiketě. Když si partneři dokážou vzájemně sdělit svoje představy a touhy, mluví o tom, co se jim líbí a co ne, mají zdárné vyhlídky, že nejen intimní část jejich života bude naplněná. Ve vztahu, kde je důvěra, můžete při sexu dělat cokoli. Když je to součástí hry, můžete mluvit sprostě, rozkazovat, křičet… Jenže vedle toho existuje pár zaručených zabijáků, které i v důvěrném vztahu zmrazí tu nejlepší atmosféru a chuť na milování.



1. „Ano, ano, Pavle!“

Muži milují, když ve víru rozkoše vzdycháte jejich jméno. Vaše zvolání „ano, ano, Pavle!“ zní vašemu partnerovi jako rajská hudba, pokud se ovšem skutečně jmenuje Pavel. Nejedné ženě se podařilo v intimní chvíli oslovit svého partnera jiným jménem! To je jasný konec jakéhokoli postelového dovádění a s jistotou impulz k pořádné hádce. Nejčastěji se tento omyl stává ve třech případech. Pokud jste například několik let měla stálého partnera a nyní máte čerstvý vztah s někým jiným, může vám jméno vašeho bývalého nechtěně vyklouznout. Další situací je, když spíte na střídačku se dvěma různými muži. Máte-li manžela a milence, pak se spletete docela snadno. Takže to chce zvýšenou ostražitost! A nakonec třetí případ, když ve svých fantaziích utíkáte při milování někam jinam, než kde jste. Prý až osmdesát procent lidí při milování s partnerem snilo během aktu o někom jiném. Takže když se zasníte a místo manžela si představujete Goerge Cloonyho, pozor na to, jaké jméno budete v zápalu vášně vzdychat. První a nejdůležitější věcí je oslovovat partnera správně. Máte-li slabší paměť na jména, říkejte všem raději „miláčku“.





