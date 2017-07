5 zajímavostí o sexu v létě

Text: Prima Žena

9. července 2017 | 09:00

Sex k létu neodmyslitelně patří. Zatímco sexuální touha obecně v létě stoupá díky dostatku slunečního záření i hormonům, přílišné horko chuť na sex naopak zabíjí. Lidé na letních dovolených se sexuálním hrátkám navíc oddávají častěji než doma, více experimentují a rostou i jejich sklony k nevěře. V následujícím článku vám přinášíme 5 zajímavostí o sexu v létě, které vás možná překvapí.

Sexuální touha v létě stoupá: kvůli slunci i hormonům

Na nárůstu sexuální touhy se podle odborníků podílí několik faktorů. Podle Ashwini Nadkarni, psychiatričky z Brigham and Women’s Hospital a lektorky na Harvard Medical School, se libido zvyšuje díky bohaté letní zásobě slunečního záření. To je totiž spojováno s produkcí serotoninu v lidském těle, kterému se přezdívá hormon štěstí a radosti. V tomto případě pak platí rovnice, že čím lepší nálada, tím více chuti na sex. Sexuoložka Jessica O’Reilly navíc zvyšování sexuální touhy spojuje s tím, že jsou lidé v létě společenštější. Podle ní se pak na větším libidu podílí i hormon melatonin, konkrétněji pokles jeho hladiny spojený s delším slunečním svitem, který jinak blokuje pohlavní hormony. Tomu, že je sex v létě in, napovídá i studie z Villanova University, jež ukázala, že sexuální témata si lidé „googlují“ nejvíce právě v červnu a červenci.



Přílišné horko chuť na sex zabíjí

Příliš vysoké teploty a zvyšující se vlhkost naopak podle doktora Gary Kracoffa věnujícího se naturopatii mohou sexuální touhu efektivně zničit. Horké počasí dle vědců na lidi působí letargicky a ubírá jim chuť dělat cokoliv, u čeho by se mohli zapotit. Tato tvrzení podporuje i studie americké National Bureau of Economic Research, podle které je početí dítěte nejméně pravděpodobné v nejteplejších dnech v roce.



Léto přeje experimentům

V důsledku větší sexuální touhy mají lidé v letním období také větší chuť na sexuální experimenty. Tento trend potvrzují i tuzemské sexshopy, podle kterých se poptávka po erotických pomůckách v letních měsících zvyšuje v průměru až o pětinu. „Zhruba od června do září registrujeme nárůst prodejů až o 20 %. Prodejní statistiky potvrzují, že lidé v letním období více experimentují. Obecně si tak kupují více erotických pomůcek. Oblíbené jsou například anální pomůcky, Venušiny kuličky, návleky a kroužky na penis nebo afrodiziaka,“ řekl Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon, který v tuzemsku testuje a prodává sexuální pomůcky. „Poptávané jsou rovněž masážní oleje a lubrikační gely v menším cestovním balení,“ dodal Durčák.



