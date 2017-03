7 rad na zlepšení sexuálního života

23. března 2017 | 15:00

Začátkem března představila značka Durex výsledky hloubkového průzkumu zrealizovaného ve spojitosti s představením nové kampaně #OrgasmsForAll, bojující proti nerovnosti orgasmů. Kampaň #OrgasmsForAll staví na boji proti mýtům spojeným s orgasmem a chce každému umožnit dosáhnout orgasmu, stejně tak jako ho poskytnout při každém sexu.



Orgasmus není zrovna téma, které by se denně diskutovalo, a právě to se značka Durex snaží změnit. Udělat z orgasmu přirozenou věc, to, čím vlastně orgasmus je, a zároveň pomoci ho dosáhnout každé ženě. S problémem dosažení ženského orgasmu se setkává i přední česká expertka na partnerské vztahy, doktorka Laura Janáčková, ve své ambulanci: „Velmi často se stává, že klienti přijdou řešit jiné problémy partnerského či sexuálního života. Teprve když se muže zeptám, jestli dosahuje partnerka při souloži s ním orgasmu, je mou otázkou zaskočen. Většinou se dušuje, že ano, ale nakonec se zjistí, že si vlastně ani není jist, jakým způsobem jeho partnerka orgasmu dosahuje. Zda drážděním klitorisu, či vaginálního orgasmu při souloži.“



A jak to s orgasmem vlastně doopravdy je? Představujeme vám tři skutečné příběhy odehrávající se v českých ložnicích. Se kterým z nich se ztotožníte vy?

Martina, 28 let, Brno

„Někdy si říkám, jestli se mnou není něco špatně. Zkoušela jsme to už tolikrát, a pořád nic… Mám moc ráda sex a myslím si, že se umím vážně odvázat… Jenže nakonec z toho nic není. Je to hrozně fajn i tak, ale napadá mě, jestli bych přece jenom nemohla mít orgasmus. Petra mě zásobuje historkami o tom, kolikrát dosáhne orgasmus s tím svým novým amantem, a já si v tu chvíli připadám tak nějak nesvá. Vždyť na tom určitě nic není…“



Alena, 41 let, Praha

„Včera dvakrát na gauči a jednou pod postelí… Nahoře, dole, zboku a já už ani nevím, já ho prostě miluju, miluju to s ním dělat a orgasmu dosáhnu tak rychle, že mě to někdy samotnou zaskočí. Přitom jsem sama dlouho vůbec netušila, co to orgasmus je a jak bych ho mohla dosáhnout…“



Tomáš, 28 let, Brno

„Každá holka, co jsem kdy potkal, měla o orgasmu úplně zkreslenou představu. Teda jako o orgasmu u mužů. Asi je to tím, že si my chlapi nepovídáme o takových věcech úplně rádi. Předně jsou jakoby dva druhy orgasmů: první je jen takové uvolnění u porna, je to spíš upuštění páry.



