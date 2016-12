Lidé v partnerství masturbují 10x za měsíc

23. prosince 2016 | 09:00

Lidé, kteří žijí v partnerském vztahu, masturbují průměrně desetkrát měsíčně. Vyplývá to z aktuálního výzkumu společnosti Tenga. Podle odborníků masturbace vztahu prospívá. Pomáhá totiž rozvíjet vzájemný vztah i zdravý přístup k sexualitě. Zatímco každý třetí muž si při masturbaci představuje slavnou osobnost, téměř čtvrtina žen při ní používá erotické pomůcky.

Z nejnovějšího průzkumu společnosti Tenga vyplývá, že lidé, kteří nemají stálého partnera či partnerku, masturbují průměrně šestnáctkrát měsíčně. Zadaní lidé pak tuto činnost provozují přibližně desetkrát do měsíce. Sebeuspokojování se oddává 95 % mužů a 81 % žen, přičemž muži v průměru patnáctkrát a ženy osmkrát měsíčně.Průzkum společnosti We-Vibe ukázal, že každý třetí muž se oddává sebeuspokojování s myšlenkou na některou z ženských celebrit. Mužské slavné osobnosti zase hrají hlavní roli ve fantazii jedné z pěti žen. Zhruba 62 % lidí má při masturbaci zavedené také vlastní návyky. Až 91 % mužů a 67 % žen sleduje erotické filmy, 22 % žen a 5 % mužů pravidelně používá erotické pomůcky, ženy přitom až šestnáctkrát častěji než muži. „Mezi muži je poptávka především po umělých vaginách, masturbačních návlecích a masturbátorech. U žen je tradičně zájem o vibrátory, dilda a vibrační motýlky. Pokud se lidé rozhodnou přistoupit k vzájemnému sebeuspokojování v páru, přicházejí si často pro vibrátory, vibrační vajíčka, venušiny kuličky, návleky na prst nebo erotické masážní oleje,“ uvádí Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon, který v tuzemsku testuje a prodává erotické pomůcky. V poslední době navíc lidé podle něj experimentují s novými technologiemi, jako vibrátory ovládané přes mobilní telefon.Masturbace ve vztahu je podle odborníků prospěšná. Pomáhá totiž rozvíjet vzájemný vztah a může být alternativou, pokud jeden z partnerů nemá zrovna chuť na sex. „Výzkumy potvrzují, že čím více mají partneři sexu, tím více také masturbují. Sebeuspokojování ve vztahu se tak bát nemusíme. Nesmí však zvítězit masturbace nad společným sexem, protože to vede k nespokojenosti jednoho z partnerů. Zde je potřeba o problému začít mluvit a hledat řešení,” radí Alex Hrouzková, vztahová poradkyně a psycholožka ze společnosti MyLife Studio.Masturbace má pozitivní účinky nejen na partnerský vztah, ale také na samotné partnery. Ti díky ní rozvíjejí zdravý a zodpovědný přístup k sexualitě. Zatímco ženy díky sebeuspokojování poznávají své tělo, probouzejí touhu, budují sebevědomí, muži uspokojují potřebu sexuálního vybití a nacházejí v masturbaci uvolnění od stresu. Odbourání stresu je přitom podle studie společnosti We-Vibe důvodem masturbace pro 76 % lidí. „Při masturbaci preferuje soukromí ložnice osm z deseti lidí. Přibližně 20 % mužů a 19 % žen pak sebeuspokojování provozují v prostorách svého automobilu,“ doplnil Adam Durčák.Sexshop Růžový slon již 14 let mění pohled české populace na sex. V prodejně i e-shopu odborníci testují a vybírají nejzajímavější erotické pomůcky a doplňky z celého světa, které dokáží oživit stereotypní sex. Součástí odborného poradenství je také tvorba instruktážních videí a projekt sexualniasistence.cz.