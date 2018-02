Nestyďme se mluvit o labioplastice

5. února 2018 | 15:00

Stále více žen ve světě i u nás se nechává operovat v intimních oblastech. Nejčastější je tzv. Labioplastika – úprava velikosti stydkých pysků. Důvody k plastické operaci zevního genitálu u ženy, případně spojené se zúžením poševního vchodu mohou být zdravotní, estetické a psychické. Pokud je psychickým důvodem zlepšení sexuálního života, je operace v naprosté většině spojena se zúžením poševního vchodu, přičemž pozitivním a u většiny žen trvalým efektem je zvýšení vzrušivosti při pohlavním styku.

Věk, gravitace, pohlavní život a porody se na poměrech ženského genitálu neblaze podepisují. Důvodem k zásahu do zevního genitálu může být jakákoli abnormalita v jeho oblasti nebo její kombinace s poklesem poševních stěn a dělohy. Dříve mělo mnoho žen problém o tomto problému hovořit i s nejbližšími, natož s lékaři. Naštěstí doba se mění a estetická i funkční úprava genitálu se stává stále populárnější operací. V USA jen za loňský rok přibylo až o 40 % více žen, které tento zákrok podstoupily.



Labioplastika se provádí v případě ochablých a prodloužených stydkých pysků. To může být způsobeno geneticky, gravitací nebo vlivem prodělaných porodů. “ Zvětšená labia ruší vzhled nejen kosmeticky, ale mohou způsobovat potíže při pohybu, sportu, v sexuálním životě a mohou být také příčinou častých zánětů zevních pohlavních orgánů u ženy,” vysvětluje konkrétní obtíže MUDr. Roman Kufa, šéf centra estetické medicíny Perfect Clinic a dodává, že poměrně jednoduchá, jednodenní operace spočívá v odstranění přebytečné kůže.



V některých případech však podle doktora Kufy ženy žádají i opačnou operaci – tedy zvětšení velkých stydkých pysků, kde s věkem ubývá tuková tkáň. “ Malé stydké pysky pak nejsou překryty, výrazně vyčnívají a dochází k neestetické disproporci. Ustupující labia je možné vyplnit vlastní tukovou tkání, která se odebere z podkoží břicha nebo stehna a kanylou aplikuje do velkých stydkých pysků,” nabízí řešení plastický chirurg.



Stále více se k této operaci odhodlávají i ženy po přechodu, které neupokojuje vzhled zevního genitálu, jehož estetika je narušena atrofií a ochablostí všech struktur, kdy dochází v těchto místech k nehezkému výhřezu.



