Sexy tipy pro nadcházející letní sezónu

Text: Prima Žena

26. dubna 2017 | 12:00

Vybrali jsme pro vás několik erotických hraček a doplňků, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti. V horkých letních dnech nabídnou příjemné osvěžení, dokonale vás zbaví stresu a váš partnerský život dostane opět šťávu!



Partner Toy od výrobce revolučního Satisfyeru je vibrátor pro páry, který při milování stimuluje oba partnery. Jeho ergonomický tvar zvyšuje rozkoš a přináší vzrušující intenzivní sex.Kouzlo anální stimulace objevuje stále více párů. Díky tomuto připínacímu dildu si s partnerem vyměníte role a on bude v sedmém nebi, až Pegger objeví jeho bod P.Tito krasavci působí na dotek jako skutečný penis, bude to asi ten nejrealističtější zážitek, s jakým jste se kdy u dilda setkali. Seženete je v různých velikostech a provedeních, všechny mají praktickou přísavku a žádnému z nich neodoláte!Venušiny kuličky by měla mít po ruce každá moderní žena, která vyznává zdravý životní styl. Jsou tiché a diskrétní, můžete si je vzít ven i do zaměstnání. Pro každodenní dobrou náladu.Zažehněte vášeň při masáži! Kvalitní masážní olej Light My Fire příjemně zahřeje vaši pokožku, zatímco vůně hořké čokolády a citrusů bude hýčkat vaše smysly. Přírodní masážní oleje Bijoux Indiscrets si vychutnejte i s vůní karamelu a mořské soli či lesních jahod a medu.Vibrační masážní hlavice pro stimulující masáž vašich i jeho erotogenních zón, ale také šíje, unavených zad nebo nohou. Tato hlavice se nabíjí z USB a vyniká opravdu velkým výkonem.