Užijte si Valentýn ve jménu lásky a milování

Text: Prima Žena

15. ledna 2018 | 15:00

Svátek zamilovaných nemusí být jen o srdíčkách, bonboniérách a plyšových medvídcích! Valentýn lze pojmout i jinak. Jako výjimečnou oslavu lásky, vztahu, milování a sexu. Někdy to bohužel neprobíhá úplně dle představ a mohou vyvstat určité překážky, které vám nedopřejí užít si milostný akt v plné parádě.

Co vše má vliv na kvalitu milostných prožitků a co dělat, aby oba milenci dlouhodobě dosahovali orgasmu? Na tyto otázky odpovídá PaedDr. Martina Mangová, certifikovaná lektorka Lunární a Hormonální jógy, zabývající se dlouhodobě tématem ženství a plodnosti.



Co vše má vliv na kvalitu milostných prožitků?

Asi není žádným překvapením, že sedavý způsob života bezproblémovému milování rozhodně neprospívá. U mužů mají nepříznivý dopad na kvalitu erekce také bloky na páteři, či svalová nerovnováha. Ta může vzniknout jak nedostatečným pohybem, kdy jsou svaly těla ochablé, tak i nesprávným cvičením, chybějícím strečinkem nebo jednostrannou zátěží.



„U žen často kvalitu milování nepříznivě ovlivňuje únava nebo hormonální nerovnováha (ta se mj. projevuje migrénou, bolestmi břicha, suchostí sliznic, sklony k zánětům či kvasinkám, podrážděností). To vše snižuje vzrušivost. Významnou roli hraje i schopnost uvolnit napětí vzniklé stresem. Z fyziologického hlediska je také velmi důležité mít v pořádku páteř, což mnoho lidí nemá. Různé bloky totiž způsobují nedostatečné obsluhování pánevní oblasti, díky čemuž žena nemá během milování úplně slastné pocity, dosáhnout orgasmu je pro ni obtížné a možná se i kvůli tomu snaží milování spíše vyhnout,“ vysvětluje lektorka Lunární a Hormonální jógy PaedDr. Martina Mangová.



