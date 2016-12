Život bez sexu

Text: PrimaŽena

27. prosince 2016 | 09:00

Žili spolu, milovali se, spali spolu. Láska mezi nimi kvete dál, ovšem pouze ta platonická. Dnes žijí spolu, ale bez sexu. Co se změnilo, je to normální a dá se to vydržet? Sex nám prý pomáhá zvládat různé neduhy a navozuje pocity štěstí. Odborníci tvrdí, že díky sexu nedostaneme infarkt a vyhne se nám rýma nebo chřipka. Tak proč srdečně-cévní choroby kosí i sexuálně zdatné jedince, kteří „prskají“ bacily ve stejném množství jako lidé, jimž se sex vytratil ze života?

Ukazatel vztahu

Kolik je málo?

Když se zamyslíte nad teoretickými výklady prospěšnosti sexu, že po něm budeme zdraví a šťastní, nějak se z nich vytrácí základní fakt, a sice že sex je vyjádřením partnerské lásky, intimity, blízkosti jednoho k druhému, pocitu, že chceme být zcela partnerovou součástí. Je pravda, že vlastní akt v nás uvolňuje napětí, takže bychom se po něm měli cítit dobře. Jenže to nemusí platit vždy a obzvlášť v případech, kdy jeden z partnerů nemá chuť se před druhým odhalit až na dřeň. Proč to tak je? Většinou proto, že je v jejich vztahu něco špatně...Hnacím motorem sexu je vášeň, a ta se z dlouhodobého vztahu po určité době vytrácí a s ní i sexuální energie mezi partnery. „K sexu je zapotřebí správná dávka bezpečí a zároveň i napětí,” říká psycholožka Tereza Zahrádková z psychologické poradny Santea. „Po čase už ve vztahu přerůstá spíše pocit bezpečí, kdy víme, co od partnera očekávat, téměř dokonale se známe a začínáme vnímat vzájemný stereotyp, který vášni ubírá. Také už nejsme ve fázi ,lovení´, kdy nám záleželo, jak budeme před partnerem vypadat a působit. Už na sebe před partnerem tolik nedbáme a to nejen fyzicky, ale přestáváme se hlídat i v našich povahových slabostech. Jsme kritičtí, hodnotíme druhého, hádáme se, někdy si i přestáváme partnera vážit. I to může mít vliv na blízkost ve vztahu a intimní život. Sex je ukazatelem vztahu. Pokud se mezi partnery něco děje, pravděpodobně se to ukáže časem na jejich intimním životě. Jestliže se jedná o dlouhodobý vztah, v němž oba spolu již sexuálně nežijí, může to znamenat, že vztah celkově potřebuje oživit nebo že partneři vzájemně ochladli a potřebují více blízkosti.”Statistiky na nás Čechy prozrazují, že máme sex přibližně dvakrát až třikrát do týdne. Vzhledem k tomu, že například Američané souloží pětkrát až sedmkrát za měsíc (výsledek jedné odborné studie z roku 2012), na tom nejsme tak špatně. Pokud se nevejdete ani do amerických kolonek, není důvod k panice.

