10 důvodů, proč psát do mraků

Text: Prima Žena

10. června 2017 | 09:00

Z problémů se můžete vymluvit, vyspat nebo vyběhat. Věděla jste, že i psaní má léčivou sílu? Komu jste v dětství svěřovala svá tajemství, obavy, přání či nové lásky? Kamarádkám? Anebo jste si psala deník, protože sdělování pocitů na papír vás uklidňovalo a hlavně zůstalo jenom vašim tajemstvím? Zkuste to i dnes. Psaní totiž funguje jako výborná terapeutická metoda, kterou zvládnete i bez pomoci odborníka.



Papír je lepší než kamarádka

Říkáte si, že přátelé jsou tu od toho, aby vám pomohly? Jenže právě nejlepší kamarádky mají občas tendenci nefungovat pouze jako vrba, ale projevují snahu vám pomáhat. A to především na základě vlastních zkušeností, které ale nemusí být aplikovatelné na vás. Jenže pro vás je důležité, abyste svou aktuální situaci pochopila a především sama nalezla řešení. Další věc je, že i dobří kamarádi nemají vždy čas vás vyslechnout, protože mají svých starostí dost.



Expresivní psaní

Nemoc, rozpad vztahu, ztráta zaměstnání a spousta dalších nepříjemných situací, do kterých se dostanete, často způsobují psychické problémy, ze kterých je třeba se vypovídat. Jenže co když to nejde, protože není nikdo, komu byste se se svými starostmi mohla svěřit? To je přesně chvilka pro terapeutickou metodu zvanou expresivní psaní, která pomáhá lidem, jež prožili nepříjemnou, až traumatizující situaci. Podle řady různých výzkumů vám nejenom uleví na duši, nastaví životní priority, ale také údajně pomůže ke snížení krevního tlaku a zlepšení imunity.



Co psát?

Pište o tom, co jste zažila. O svých pocitech, i těch nejhlubších, které se třeba bojíte vyslovit. Svěřte papíru, čeho se obáváte a na co čekáte. Během psaní se soustřeďte na sebe, protože v danou chvíli nejde o to, že vás podrazila kamarádka, ale o to, jak se cítíte vy a proč se vám to stalo. Až se naučíte zhmotnit svoje myšlenky na papír, můžete to zkusit s příběhem, prostřednictvím kterého možná pochopíte věci a události, které se ve vašem životě dějí. Třeba pak zjistíte, že podstata vašich problémů tkví někde úplně jinde, než jste předpokládala.



