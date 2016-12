Chcete, aby vám to ve vztahu fungovalo?

Text: Prima Žena

17. prosince 2016 | 09:00

Aby nám to s partnerem „klapalo“ ještě neznamená, že se musíme ve všem shodnout. Předpokládá to něco zcela jiného. Schopnost dohodnout se. Jak na to? Zde je několik zásad:



Mluvte spolu

Žádná tabu

Pozor na načasování a naladění

I já chybuji

Hádáte se? Proč ne

Dopřejme si čas

Jediný způsob, jak s něčím ve vztahu „pohnout“, je otevřená komunikace. To však neznamená, že vše řekneme, jak nás to zrovna napadne: „Ty jsi úplně blbej, proč to děláš zrovna takhle?“ Otevřená komunikace znamená, že ve vztahu nejsou žádná témata tabu.Není nic, co bychom před partnerem chtěli skrývat.Říci si můžeme téměř vše. Je však důležité dobře zvolit formu, kterou to sdělujeme, ale také tón hlasu. Také je třeba zvolit vhodnou dobu, kdy s partnerem o nepříjemných, těžkých či konfliktních tématech hovoříme.Především je zapotřebí být upřímný sám k sobě,přemýšlet a připustit i své chyby jak v komunikaci s partnerem, tak v chování vůči němu. Jedině upřímná snaha se domluvit – ne obviňovat – může vést ke shodě.Funkční partnerství není rozhodně bez neshod nebo bez hádek, ale takové, kde partneři dokážou své spory dobře vyřešit. Mlčíme-li, narůstá v nás napětí, které zákonitě časem vybuchne. Samozřejmě v tu nejméně vhodnou dobu.V mnoha rodinách, zvláště s malými dětmi, není vždy možné si o všem v klidu popovídat a správně zareagovat.

« předchozí strana 1 2 další strana »