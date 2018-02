Dítě ve čtyřiceti

24. února 2018 | 10:00

Doba se mění a my s ní. Jen málokterá pětadvacetiletá žena se touží usadit u rodinného krbu a podobných mužů je určitě ještě míň. Což o to, pánové to mají jednoduché – nic jim nebrání vybudovat si kariéru, koupit velký dům a našetřit dost peněz, než si „pořídí“ potomka. Žena to tak jednoduché nemá. Dá se tikot biologických hodin umlčet?!



Má velmi dobrá kamarádka toužila po dítěti od doby, co ji znám. Procházely jsme spolu obchody, dělaly „ťu ťu ňu ňu“ na malinkaté botičky a hloupě se usmívaly na každou maminku s děťátkem. Mé známé bylo tehdy šestadvacet. Představa založit vlastní rodinu se jí zdála krásná, nicméně TAK vzdálená. Najednou však oslavila pětatřicetiny a stále ne a ne „do toho praštit“. Snad jí sama příroda chtěla něco naznačit, když ji nechala otěhotnět „omylem“. Jenže ještě než se stihla z nečekané zprávy radovat, potratila. Avšak něco jí tato zkušenost určitě dala: uvědomila si, že je nejvyšší čas a hned jak to šlo, pokusili se s manželem o dítě znovu. Dnes mají dvouletého čiperného klučinu a už mu plánují sestřičku. „Jsem ráda, že to bylo, jak to bylo,“ říkává pokaždé, když se u nich stavím na večeři, „já bych se jinak snad nikdy neodhodlala…“

„Na dítě nemám čas ani peníze“

Podobný příběh je čím dál častější. Naše moderní civilizace, doba, ve které žijeme, spojuje štěstí s úspěchem. A profesního úspěchu se dá dosáhnout stěží, když máte čtyřiadvacet hodin denně trávit péčí o své nejmilejší. Zatímco já studuji, pracuji a chystám se do zahraničí na jazykový pobyt, má babička v mých letech čekala druhou holčičku a pečovala o rodinu. Dalším problémem jsou peníze. Zvykly jsme si na tak vysoký životní standart, že ho lze těžko docílit i s mrňousem „na krku“. Že bychom zapomínaly, co je v životě opravdu důležité?

Jenže jak se přehoupneme přes jakousi magickou věkovou hranici, zase si to uvědomíme. Některé ženy zatouží po dítěti už ve třiceti, jiné v pětatřiceti, další až po čtyřicítce. Za posledních pár desetiletí výrazně vzrostl počet žen, které poprvé otěhotní až v pozdějším věku. Takzvaná „pozdní prvorodička“ bývala ještě za časů našich maminek výjimkou, dnes se stává takřka pravidlem.

