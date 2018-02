Domácí itálie

11. února 2018 | 09:00

Hádají se a křičí na sebe. Před svým dítětem... Jak to ovlivní jeho povahu?



Občasným hádkám s partnerem se nevyhnete. Proč taky? Vyříkáte si sporné věci, vyčistí se vzduch a jede se dál. Na konstruktivní hádce se dá stavět. Jestliže ale během vaší hádky lítají urážky a talíře a nakonec se obviňujete i z prkotin, je to špatně. A ještě hůř, pokud jsou u vaší slovní bitky přítomné i děti.



Zaděláno na problémy

U dětí, které vyrůstají v křiku, nepohodě hádek a psychického nebo dokonce fyzického násilí, je pravděpodobné, že se dříve či později ocitnou v péči psychologa nebo psychiatra. Domácí napětí v nich může vyvolat deprese, v dospělosti si nedokážou vybudovat funkční partnerský vztah, budou přistupovat k řešení konfliktů stejně nezdravým způsobem jako jejich rodiče. Pro děti jsou totiž rodiče vzorem. Přejímají jejich názory i chování, a to nejenom to dobré, ale také špatné. Některé děti se proti němu ovšem vymezí. Jak, to záleží na věku. Může to být pláč, útěk do nemoci, psychická labilita, braní drog a další.



Mluvte a vysvětlujte

I když si stokrát říkáte, že byste se před dětmi s partnerem nikdy nepohádala, konflikt často vzniká rychleji, než škrtnete sirkou. A pokud se tak stane například při společné jízdě autem, rodinném obědě, procházce, těžko celou situaci vyřešíte takzvaně za zavřenými dveřmi.



„Jestliže jsou děti náhodně přítomny hádce rodičů, je důležité jim vysvětlit, co se událo,“ říká rodinná poradkyně Kateřina Novotná z Akademie rodičovství. „Oba rodiče by si měli s dětmi sednout a vysvětlit jim, že si mezi sebou potřebovali něco vyřešit a byli hodně nazlobení. Je také užitečné říct dětem, že se na něčem dohodli, takže už mají problém vyřešený, a zdůraznit, že za jejich hádku nemohou a oba je mají moc rádi. Nakonec lze situaci zakončit třeba tím, i když na sebe někdy křičí, umí situaci řešit a mají se pořád rádi,“ vysvětluje.



