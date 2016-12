Hlásím útěk z kanceláře

Text: PrimaŽena

26. prosince 2016 | 09:00

Meeting, briefing, brainstorming... Také máte už po krk práce v neosobním open spacu a přemýšlíte, jak z něj utéct a zachránit se? Firma, která má jméno, v životopise bývá obvykle důvodem, proč se lidé ucházejí o práci u velké, nejlépe mezinárodní společnosti. Jenže není všechno zlato, co se třpytí, a tak po krátkém čase může přijít vystřízlivění...

Teorie versus praxe

Jedna velká rodina

Ve stoprocentním nasazení

Kromě kvalitního zářezu na profesní pažbě bývá zájem o práci ve velkých firmách dán i sociálními jistotami. Výplata každého patnáctého, dovolená v předem nahlášeném termínu, práce od do, a pokud budete plnit pracovní povinnosti, nikdo vás nevyhodí. Teorie je ovšem jedna věc a praxe druhá. V otázce výplaty leckde bývá patnáctého imaginární pojem. Existují podniky, kde je dovolená celozávodní záležitostí a nikoho nezajímá, že vy potřebujete jet v jiném termínu. Snadno zpochybnitelná je i práce od do. Elektronická evidence docházky vám totiž neodpustí ani minutu a vy budete muset napracovávat. Kolik, záleží na interních předpisech firmy. A že jste měla pro pozdní příchod vážný důvod? I kdyby vás nadřízení chtěli chápat, interní předpisy jim to nedovolí. Na vás totiž je, abyste předvídala dopravní zácpu, zdržení u lékaře apod. Mimochodem, velké společnosti často netolerují návštěvy doktora v pracovní době. Řešením je půldenní dovolená. A teď jde o to, jak často k lékaři chodíte...Open space,to je zaklínadlo velkých firem. Jeho zastánci často mluví o lepší komunikaci mezi zaměstnanci, výraznější flexibilitě, otevřenosti v týmu. Méně hlasitá je zmínka o úspoře nákladů a dokonalý přehled o zaměstnancích zní už vlastně jenom šeptem. Původně měl tento koncept zlepšit výsledky týmové práce. Řada výzkumů ale ukazuje, že je to spíš naopak, což potvrzují i zaměstnanci. Je logické, že na činnost, kterou vykonáváte, se potřebujete soustředit. Jenže jak toho dosáhnout, když sedíte v čemsi, co připomíná nádražní halu s patnácti, dvaceti a více lidmi, chtíc nechtíc slyšíte telefonický hovor od vedlejšího stolu, o kus dál kolegové hlasitě řeší pracovní problém, z další strany k vám doléhá ťukání do klávesnice dalšího kolegy a tak pořád dokola.A to nemluvě i o zdánlivě nepodstatném faktu, jakým je klimatizace. Vám může být v místnosti zima, zatímco většina si prosadí snížení teploty, protože jim je naopak horko. A pokud máte ráda čerstvý vzduch, zapomeňte na obyčejné otevření okna, protože open space prostory to téměř stoprocentně neumožňují. Jenže co když si kolega z protějšího rohu kanceláře donese ke svačině natvrdo uvařené vejce, rohlík s česnekovou pomazánkou či jinou podobně voňavou dobrotu? Nezbude vám, než to vydržet.Nikdo nevydrží minimálně osm hodin denně pracovat ve stoprocentním nasazení s očima upřenýma do obrazovky monitoru. Ostatně i lékaři doporučují maximálně po půl hodině vstát a jít se projít. Třeba na toaletu, pro kávu nebo si jen tak protáhnout záda. V open space na vás ale všichni vidí. Zejména šéfové. Nikoho z nich nezajímá, že nestíháte proto, že se v takovém hluku nemůžete soustředit na práci, daleko pravděpodobnější bude reakce, že kdybyste seděla na svém místě a pořád neodbíhala, budete mít zprávu dávno napsanou.

« předchozí strana 1 2 další strana »