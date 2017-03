Jak přepsat minulost

Text: Perfect Woman

25. března 2017 | 09:00

Pokud máte už dlouho pocit, že každé vaše kroky vpřed znamenají víc kroků vzad, je na čase otočit se přes rameno a podívat se, jaké dveře vám přibouchly kabát, že se nemůžete pořádně hnout. Pomoci vám může specializovaná a pokročilá verze EFT techniky – Matrix Reimprinting.



Nejspíš už jste slyšela o tom, že podvědomé programy řídí drtivou většinu lidského chování, návyků a činností. Vědomě se můžete snažit a makat na změně, ale vaše podvědomí vždy vyhraje. Bohužel mnohé z těchto programů byly vytvořeny traumaty a nesprávným pochopením situací kolem vás, když jste byla ještě malá holka a spoustě věcí ve světě jste nerozuměla. Jako dospělá si je sice umíte vysvětlit, ale přesto jsou pro vás některá témata, činnosti nebo lidé problémem. Vedou vás ke zkratkovitému jednání a vyvolávají ve vás stres, který si možná ani neuvědomujete.



Co je trauma či traumatická zkušenost

Je to jakákoli událost, která pro vás byla neočekávaná, nepříjemná až dramatická. Cítila jste se v ní osamoceně a nevěděla jste, co máte dělat. Mohlo jít o banální záležitost, ale vy jste v tu chvíli neměla žádnou strategii, například proto, že se vám něco takového přihodilo poprvé. Když vám bylo pět let, mohla vás maminka poslat něco koupit do řeznictví. Vy jste v tu chvíli nechápala, co je dvacet deka debrecínské pečeně, a tak jste si celou cestu v duchu nebo i nahlas opakovala: „Dvacet deka debrecínky...“. Jenže když jste přišla do obchodu, byla tam dlouhá fronta. Začaly vás rozptylovat věci okolo a vy jste zapomněla, co máte koupit. Když na vás přišla řada, tak jste raději utekla pryč. Cítila jste se trapně. Tento, z pohledu dospělého banální zážitek, se mohl silně podepsat na duši pětiletého dítěte. Výsledkem může být, že od té doby nerada nakupujete někde u pultu s prodavačkou, ale raději zajdete do supermarketu, kde si zboží můžete vybrat sama. Nemusíte se ptát na cenu a vyhnete se kontaktu s prodávajícím. Pro každého člověka může být trauma něco jiného. Může na vás silně zapůsobit i taková událost, jako je třeba štípnutí včelou na zahradě, úlek, když na dítě z legrace někdo vybafne, výbuch vzteku některého z rodičů, zpráva o smrti blízké osoby, stěhování do jiného města, situace, kdy přistihnete své rodiče v nejlepším, a podobně. Ne vždy jde o situaci, kterou byste z pohledu dospěláka vyhodnotila jako dramatickou, jenže jako dítě jste ji tak mnohdy vnímala. Samozřejmě jsou i traumata s velkým T, ta, která jsou i pro dospělého těžko zpracovatelná. Silné negativní zážitky se vám vryjí pod kůži a dokáouí vás omezovat třeba celý život. Naštěstí je zde unikátní metoda, která vám může pomoci osvobodit se od toho všeho a přepsat vaši minulost.





