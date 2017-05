Jak udělat změnu ve svém životě

17. května 2017 | 19:00

To nejlepší, co pro sebe můžete udělat je – vzít život do vlastních rukou. Rady, jak konečně udělat opravdovou změnu ve svém životě, pro vás připravila Bc. Anna Bartošová.

1) Odmítání změny jako důsledek porodních traumat

2) Sebelimitující nastavení

V předcházejícím článku jsem uvedla 5 důvodů, kvůli kterým lidé neudělají změny ve svém životě, i když po nich touží . Vycházela jsem z rozhovorů s lidmi, kteří ke mně přicházejí na semináře, terapie, ženský kruh, či masáže a s lidmi ze svého okolí.Velkým tématem mé práce je vnitřní dítě a proces jeho uzdravování, tzn. transformace zranění a bolesti dětství v radost a spokojenost. Proto je pochopitelné, že jak uvedené důvody, tak i způsoby a možnosti, co s tím dělat, vycházejí rovněž z tohoto procesu a mohou ukázat možné a zajímavé varianty cesty, kudy se dál vydat. Je velice důležité nejdříve poznat sám sebe, vědět co vůbec v životě chcete, co vás baví, co vám dělá radost a čím chcete dělat radost a pomáhat ostatním, zvládnout své strachy, obavy, pochybnosti, vyléčit různá zranění, posílit svou sebelásku. Určitě je dobré nejdříve zpracovat svůj vnitřní svět, než se pustíte do světa vnějšího, ve kterém se chcete určitým způsobem realizovat. Protože dokud nezměníte určité věci v sobě, tak se budete ocitat pořád ve stejných situacích, ve stejných vztazích, prožívat stejné věci, řešit pravděpodobně stejné problémy. Jak tedy zvládnout omezující důvody a udělat změnu ve svém životě?Příchod na tento svět je velmi důležitý okamžik, ve kterém dochází k výrazné změně. Dosud byla pro miminko nejdůležitější maminka, avšak po porodu velkou roli hraje prostředí, místnost a personál porodního sálu. V případě, že podmínky při příchodu na svět byly pro dítě spíše nepříjemné, např., že na sále svítilo ostré, nepříjemné světlo místo tlumeného, bylo slyšet křik a hluk místo klidného hlasu matky, studené vážení a okamžité přestřihnutí pupeční šňůry místo přiložení miminka na bříško matky, může si dítě vytvořit program ohledně změny, že každá změna je vůči němu nepřátelská a každou změnu pak v životě odmítá. Tento životní postoj je možné změnit a to např. i pod odborným dohledem znovuprožitím porodního traumatu a tím uvolnit negativní pocity a emoce s touto situací spojené.Člověk je velice kritický, především k sobě, za neúspěchy v minulosti. V hlavě se mu honí myšlenky, které mohou být ozvěnou kritických hlasů, které slyšel v dětství, např. ty nic neumíš udělat pořádně, všechno zpackáš, na nic se nehodíš. Výrazná pomoc je v tomto případě práce s vnitřním kritikem, který představuje právě ty naše „vnitřní“ hlasy a supluje rodiče, nebo autority z dětství. Jedním z návodů, jak pracovat s vnitřním kritikem je i následující cvičení o 3 krocích.Když vás napadnou myšlenky, např. že se na nic nehodíte a všechno zpackáte:1. krok – podívejte se do zrcadla - to je váš nejlepší přítel. Skutečně byste řekli svému nejlepšímu příteli, že se na nic nehodí a že všechno zpacká? Je to pravda?2. STOP! – připravte si kartičku s tímto slovem a protože náš mozek myslí v obrazech, skutečně si představte, že tu kartičku vytahujete z kapsy a ukazujete ji vašemu vnitřnímu kritikovi3. Přelaďte se na pozitivní vlnu – změňte negativní slova na výrok s chápajícím a pozitivním nábojem, např. výrok: na nic se nehodíš – můžete změnit na: jsem šikovná, příště to zvládnu ještě lépe. Pochvalte se.

