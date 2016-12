Je svatba nutně i konec dobrého sexu?

Text: Prima Žena

19. prosince 2016 | 09:00

Tady se sluší odpovědět: to tedy ani náhodou. Vždyť v naprosté většině případů právě v období bezprostředně po sňatku oplývá manželství intenzivní sexuální aktivitou. Častý pohlavní styk může vést dokonce i k různým tělesným potížím.



Známé jsou například příznaky zánětu močového měchýře, takzvaná „líbánková cystitida“. Samozřejmě to není pravý zánět, obtíže jsou způsobeny překrvením sliznice v důsledku zvýšené frekvence pohlavního styku. Také snaha o otěhotnění bývá někdy korunována úspěchem až po delší době, kdy sexuální život poněkud poleví a mužské spermie stačí lépe dozrávat.

Úbytek sexu je pozvolný

Intenzita manželského sexuálního života ochabuje velmi pozvolna. Úbytek manželských sexuálních styků je přímo úměrný přibývajícímu věku partnerů a délce trvání jejich svazku. A bylo by s podivem, kdyby to neplatilo prakticky ve všech případech.

Kolem třicátého roku věku mají manželé styk v 99 % případů, ve věku mezi třiceti a čtyřiceti se manželská sexuální aktivita snižuje v průměru o jedno procento a v další desítce let do padesáti klesá na 93 %. (Je zajímavé, že čtyřicet let je také mezník, kde se zjišťuje vrchol kumulativního výskytu mimomanželských vztahů.)

Po padesátce uskutečňuje sexuální styk asi 80 % manželů a u plných tří čtvrtin populace je možno předpokládat občasný pohlavní styk až do sedmdesátky.

Roste i délka manželství

Odliv manželského sexu se nám dnes zdá poněkud patrnější zejména proto, že dnes trvá manželství podstatně déle (pokud se ovšem nerozvede). Ještě v 18. století trvalo průměrné manželství asi dvacet let, zatímco dnes v důsledku zvyšujícího se průměrného věku je průměrná doba trvání nerozvedeného manželství více než dvojnásobná.

« předchozí strana 1 2 další strana »