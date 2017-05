Karty na stole

Text: Prima Žena

13. května 2017 | 09:00

Svoboda, volnost, tolerance, férovost… A zklamání? Věříte v dobrý konec?



Přemýšlela jste někdy nad tím, zda byste dokázala žít ve volném vztahu nebo, s tím dokonce máte bohaté zkušenosti? Asi každá malá holka se jednou zasnila a představovala si svůj pohádkový život se švarným princem, který ji bude milovat až do smrti. Nikde ve Sněhurce ani v Popelce se nepsalo nic o tom, že to s princem bude občas pěkná fuška. A že si někdy ve vleku rodinných a manželských povinností budou zpátky připadat jako služky. Kdyby tyto pohádky měly pokračování, asi by i samy princezny uznaly, že milovat a žít spolu šťastně až na věky je obrovský kus dřiny, a co teprve když se princ jednoho krásného dne sebere a zmizí s jinou princeznou a Popelka hledá prince číslo dvě? Dobře víte, že život není pohádka, přesto stále ve skrytu duše toužíte, aby váš partner miloval jen vás, aby tu byl pro vás a s vámi, když ho potřebujete.



Existuje řada párů, které spolu žijí, vychovávají děti, chodí na večeře a jezdí na dovolené, ale také občas chodí na večeře a do postele s někým jiným. Proč to lidé dělají? Je pravdivá věta, že není důležité, za kterou ženskou běhá, ale ke které se vrací?



Od začátku víte, na čem jste

Začínáte vztah a váš partner vám na rovinu řekne, že neumí být stoprocentně věrný, že vás miluje, že s vámi chce být, ale že občas prostě uletí i někde jinde, a že mu nebude vadit, když vy to budete mít podobně, a že buď ho budete brát takového, jaký je, nebo se můžete s klidným svědomím sebrat a odejít. Přistoupíte-li na podobnou dohodu, asi nejste úplně zamilovaná a ve vztahu vidíte mnoho jiných pozitiv, která vám může přinést. Sama si občas povyrazíte za dobrodružstvím, ráda flirtujete a necháváte se balit jinými muži. Vztahy a lásku berete jako nezávazné dobrodružství a možná si i říkáte, že by nebylo špatné, kdybyste si k vašim společným milostným hrátkám přibrali kamarádku, kamaráda nebo oba najednou. Žijete si po svém. Pro spokojený život vám stačí vědomí, že jste zadaná, že máte oficiálního partnera, který se k vám hlásí, je k vám pozorný, vychází vám vstříc, a vy jednoduše věříte, že je tady.



