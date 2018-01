Když to praskne

13. ledna 2018 | 09:00

Vzala jste nevěrného partnera na milost? Někdy nevěra vztah zničí, ale jindy ho dokáže upevnit. Myslela jste si, že váš vztah to nikdy nepotká, ale pak zjistíte, že vám milovaný protějšek zanáší. Váš svět se zhroutí jako domeček z karet, ale život pokračuje.



Číhá na každém rohu

Nevěra byla, je a bude, ale málokdo si připouští, že by se mohla týkat i jeho. Žijete ve šťastném vztahu, tu a tam se objeví menší hádka, která se ale velmi brzy přežene. Myslíte si, že není nic, co by váš vztah ohrozilo. Pak se ale dozvíte o nevěře. V první chvíli tomu nechcete věřit, pak vaši mysl zachvátí neskutečná zloba, která se promění v neodpustitelnou zradu, pláč a zoufalství. Jak ale dál ve vztahu pokračovat a má to vůbec smysl? Tuhle otázku si musíte položit vy i váš partner. Jestliže svého činu lituje a nechce vás opustit, musíte si ujasnit, jestli jste ochotná vzít ho na milost a přes všechno se přenést. Pokud ano, nebude pro vás následující období lehké a nikdo vám nezaručí, že i přes veškerou snahu vztah zachráníte. Obnova důvěry není chvilkovou záležitostí, dokonce ani záležitostí několika týdnů. Pokud jste schopna mu uklouznutí odpustit, musíte na obnovení vztahu pracovat oba dva. Bude vás to stát hodně času a psychických sil, ale jestliže cítíte, že se láska z vašeho vztahu nevytratila, rozhodně to stojí za to.



Jak si zachovat chladnou hlavu?

Když se o nevěře dozvíte, nikdo vám nemůže vyčítat křik, pláč nebo házení věcí. Nevěra je natolik bolestivá a zraňující záležitost, že by snad ani nebylo normální, kdyby vás nechala chladnou. Ale moudřejší ustoupí a platí to i v tomto případě. Než řeknete něco, co už byste nemohla vzít nikdy zpátky, jděte raději na čerstvý vzduch utřídit si myšlenky a klidně si i zakřičte. Pokud se rozhodnete ve vztahu pokračovat, sdělte to partnerovi, ale rozhodně se neptejte na podrobnosti jeho záletu. Ty by vám ještě více ublížily. Řekněte mu, že budete potřebovat čas, abyste se s jeho zradou vyrovnala, a pokud vám to okolnosti dovolí, na několik dní odjeďte, třeba ke kamarádce, které si postěžujete a vybrečíte se u ní. Alespoň trochu se vám uleví.



