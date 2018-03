Láska má svůj společenský „jízdní řád“

Text: Prima Žena

24. března 2018 | 09:00

Jarní vábení „samečků a samiček“ toužících po „spáření“ má svůj základ v přírodě u lidí stejně jako u zvířat, nicméně daleko více než kdy dříve lidé, kteří si chtějí najít partnera, dbají na to, co si o nich jako o singlech bude myslet jejich okolí. Doby, kdy být single bylo divné, se totiž opět vrací. Přispívají tomu mileniálové, kteří vedle kariéry chtějí mít i více času na rodinu a soukromí a pro které je svatba znovu sexy. Vyplývá to z interních statistik seznamovací agentury Date2k.

„Stále více lidí, kteří vyhledávají služby seznamovacích agentur, a to bez rozdílu, zda jde o muže nebo o ženy, při vstupních rozhovorech přiznává, že je k nám nepřivedla tolik citová potřeba najít si partnera, jako spíše společenská nutnost nějakého mít. Doba, kdy být ve třiceti single nebylo nic neobvyklého, je na ústupu,“ říká Jakub Mertl, vztahový kouč seznamovací agentury Date2k. „Jde o trend celé západní společnosti, která se vrací k modelu, kdy je běžné mít kolem pětadvacátého roku věku svatbu a dítě přivést na svět do třiceti. Jak se zrychluje tempo celé civilizace a tlak na výkon je stále silnější, mladí lidé začínají chápat, že v životě jsou důležitější jiné hodnoty než kariéra. To potvrzuje i meziroční nárůst klientů v kategorii do 30 let o 60 procent.“



Dnešní třicátníci, kteří nemají partnera, protože se ve svém životě věnovali buď vzdělávání nebo budování kariéry, a tak na jeho hledání neměli dostatek času, tak začínají být vystaveni tlaku okolí. Podobně, jako tomu bylo před několika desítkami let, kdy třicetiletá žena, která nebyla vdaná a neměla dítě, byla „společensky out“, jak by se řeklo dnes. „A zajímavé je, že tento tlak roste v určitých ročních obdobích, kterými jsou jaro, léto a konec roku. Jde o období, kdy jsou lidé více společensky aktivní, kdy se přátelé mezi sebou navštěvují, a kdy je tak člověk podroben přísnějšímu drobnohledu a nepříjemným otázkám typu Jak to, že nikoho nemáš? Kdy se chceš usadit? Ujíždí ti vlak,“ vysvětluje Jakub Mertl a dodává, že podobné dotazy od svého okolí nepadají jen vůči ženám, ale stále častěji také vůči mužům.



