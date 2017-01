Lepší rok 2017

Text: PrimaŽena

16. ledna 2017 | 09:00

S každým koncem roku máme tendenci bilancovat. Může to být užitečná sebereflexe, ale zároveň i břemeno, které si dáte na rameno při vstupu do dalšího roku. Jak na hladký start do roku 2017? Stačí jen 3 kroky.

Začněte s vděčností

Smiřte se s tím, že ani následující rok nebude dokonalý

Žijte, jakoby každý den byl novým začátkem

Určitě jste i vy už někdy na konci roku cítila tu zvláštní náladu při pohledu na uplynulý rok. Jsou časy lepší i horší. Někdy se uděje spousta nových věcí a změn, a jindy zase máte dojem, že jste nic významného nezažila. Nejhorším zlozvykem na začátku každého roku bývá, že si lidé dají příliš mnoho předsevzetí. Mají od nového roku velká očekávání. Rozhodnou se, že si letos najdou partnera na vážný vztah nebo na sebe naloží příliš velkou dávku pracovních povinností, případně začnou rychle hubnout. Vstupují tak do dalšího roku s tím, že se „něco“ musí udát, změnit, přijít, naplnit. Jak to dopadne? Možnosti jsou dvě. Buď příliš usilují o to, co si předsevzali, a tím zbytečně tlačí na pilu, čímž potencionální partnery jen odradí, spousta práce je začne stresovat nebo se dostaví jo jo efekt. Nebo je odradí prvotní neúspěchy, vzdají svoje snahy, upadnou do deprese a zmocní se jich pocit neschopnosti.Abyste neupadla do deprese z rekapitulace uplynulého roku a co nejlépe vstoupila do toho nového, začněte vděčností. Vzpomeňte si na všechno, za co můžete roku 2016 poděkovat. Pokud vás v prvních chvílích nic nenapadne, vezměte si do ruky diář nebo kalendář. Uvidíte, kolik jste toho letos vykonala, kde jste byla, s kým jste se setkala, kolik hezkých běžných chvil jste zažila. Vždycky je za co poděkovat. Už jen to, že jste tu a vstupujete do dalšího roku, je velký dar. Pokud vás potkalo něco těžkého, bolestného nebo máte z nadcházejícího roku obavy, otočte to. Přemýšlejte co nejlepšího si z věcí, které vás potkaly, můžete odnést. Často vás právě ty nejtěžší zkušenosti nejvíce posunou. Chcete-li si dát do nového roku za každou cenu nějaké předsevzetí, dejte si právě to, že budete každý večer děkovat za vše, co jste mohla prožít. Každý večer v posteli, než usnete, si vzpomeňte na pět událostí, chvil nebo lidí, za které můžete toho dne poděkovat. Víte, co se potom změní? Budete se cítit spokojenější a šťastnější. Uvidíte, kolik dobra denně zažíváte, i když máte někdy pocit, že je všechno k ničemu. Splíny, depky, melancholické nálady a večery zabité lahví vína budou rázem pryč. Jasně že nebudete celých dalších tři sta šedesát pět dní jenom „happy“, ale vděčnost dokáže člověku do života přinést spoustu zdraví, lásky a radosti, kterou často lidé beznadějně hledají. Přitom je to tak jednoduché.Druhá věc, která vám pomůže cítit se jako člověk, je, že přijmete fakt, že tak jako nebyl dokonalý uplynulý rok, nebude ani ten nadcházející. Přijdou dny, kdy budou vaše děti zlobit, manžel vám poleze na nervy, šéf v práci řekne něco, co vás totálně vytočí, donesou se k vám drby a pomluvy o vaší osobě, v ranním spěchu se vám roztrhnou punčocháče, zlomíte si nehet, povede se vám nějaký opravdu vydařený trapas… Možná na vás v dalším roce čekají mnohem těžší zkoušky, to se stává. Takový je život. Proto ho tak berte a milujte ho, i když vám zrovna prší za límec. Neklaďte na sebe nesplnitelné úkoly jako už se nikdy nebudu rozčilovat, každý den budu jíst stoprocentně zdravě, vždycky budu říkat pravdu. Chybovat je lidské a vždy mohou nastat situace, na které nebudete připravená. Ať už se vám něco nepovede, nebo se k vám někdo zachová špatně, uvědomte si, že každý v každém okamžiku svého života dělá to nejlepší, co právě v tu chvíli umí. Nikdo se nechce chovat jako pitomec, bohužel ne vždy to umí. Proto se uvolněte, drobné lapálie házejte ihned za hlavu a netrapte se tím, že jste zase ve stresu z práce, z rodiny nebo domácnosti. Naučte se jednoduché pravidlo: Dělejte to, co je důležité. To ostatní počká nebo to udělá někdo jiný.Ve skutečnosti před sebou nemáte jen jeden nový pokus, jak začít znovu a lépe. Někdo před sebou vidí dvanáct nových měsíců jako dvanáct nových začátků, někdo dokonce padesát dva týdnů jako nových příležitostí, přitom máte dokonce tři sta šedesát pět nových možností, nových startů. Když se naučíte žít, jakoby každý jeden den vašeho života byl novým rokem, pak v sobě budete udržovat onen plamen, který v lidech běžně zažehne příchod dalšího roku, stále živý a jasný. Bude vás hřát, bude vám dávat energii, bude vám svítit na cestu životem. Právě se začátkem nového roku, mají lidé pocit, že před nimi stojí nová etapa jejich života, někdo to prožívá ještě velmi intenzivně třeba na své narozeniny. Jenže život nelze krájet na dílky podle data v kalendáři. Život je jeden příběh, který se stále odvíjí dál a dál. To, jaká jste dnes, je výsledkem vašich dosavadních rozhodnutí a zkušeností. Proto žijte nejen celý nový rok, ale celý zbytek svého života jako jednu velkou knihu, kde každý den je nový nepopsaný list a vy jste tou, která drží v ruce pero, aby napsala další kousek svého příběhu.