Měl by ses stydět!

1. dubna 2017 | 09:00

Je vyvolávání pocitu studu u dětí výchovným, nebo spíš mučicím nástrojem?



„Taková velká holka a ona se ještě počůrává, no to je ostuda. Měla by ses stydět! Kolik holčiček se ve školce ještě počůrává, co?“ Slyšela jste někdy podobné prohlášení? Pravděpodobně ano. Mohlo se týkat přímo vaší osoby nebo jste mohla být svědkem, jak rodič nebo babička kárá dítko za jeho chyby. Otázkou zůstává, zda je takový způsob promlouvání k dětem výchovný a má svůj smysl, nebo má spíše opačný efekt a působí traumaticky.



Říkat, nebo neříkat Styď se!?

Když vaše dítě něco provede, budete radši, když bude umět svoji chybu vyřešit a napravit, nebo když se stáhne někam do koutku a bude se cítit špatně? Pro život je mnohem důležitější umět se problémům postavit, uznat svoje selhání, čelit následkům a umět se omluvit. Jenže takovému jednání ho pocit studu nenaučí. Vyvolávat v někom negativní emoce je zbytečné a destruktivní pro jeho sebevědomí. Samozřejmě velice záleží na konkrétní situaci a dítěti. Některé děti jsou úzkostlivější a stydí se samy od sebe. Jiné jsou zase od přírody tvrdé, neoblomné a nedávají svoje pocity najevo. Pokud vidíte, že váš potomek něco vyvedl, a nevnímá to jako chybu, je dobré s ním promluvit o tom, co je správné a co špatné, a vysvětlit mu, proč se něco nesmí. Emoce týkající se studu můžete vyjádřit na svých vlastních pocitech: „Já bych se na tvém místě styděla, protože...“ Vždy je zásadní situaci popsat a vysvětlit, nabídnout dítěti pohled z druhé strany. Vyvolávání pocitu studu rozkazovacím způsobem je chybné. Jak by na vás působilo v našem dospělém světě: „Neumíš vařit! Styď se!“, „Zase si přišel pozdě! Styď se!“? Zní to zvláštně a jen by vás to rozčílilo. Dětský svět je častokrát krutější a nemilosrdnější než dospělý. Děti se jeden druhému ve školce a škole často vysmívají, porovnávají se, vytahují se jeden na druhého, takže mají dostatek příležitostí a chvilek, kdy se cítí trapně a zažívají stud, a to i bez lamentování dospělých. Vybojovat si místo na slunci mezi vrstevníky nebývá snadné, a je-li dětská psychika a sebevědomí nalomeno už z domova od rodičů, snadněji bude mít školák pocit nedostatečnosti a pociťovat stud.



