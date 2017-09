Mít děti a nezbláznit se

28. září 2017 | 09:00

Jak zvládnout dvě, tři děti a zachovat si zdravý rozum? Děti. Někomu stačí jedno, jiný jich touží mít plný dům. Každopádně čím víc jich máte, tím víc dovedností potřebujete zvládnout. Matka tří dětí vám řekne: „Jedno dítě = žádné dítě.“ Jak zvládnout domácnost plnou ratolestí a neskončit v blázinci? Chcete-li se stále cítit v pohodě, bez následujících deseti věcí víc než jedno dítě nezvládnete.

Desatero spokojeného rodiče

1. Manažerka roku

Bez plánování a spolupráce se neobejdete. S jedním dítkem si ještě můžete dovolit trochu té rebelie a prostě si občas říct: „Ono se to nějak vyvrbí.“ S více dětmi na tohle zapomeňte a začněte plánovat. Všechno! Od toho, co bude k snídani, přes to, co ten daný den musíte zvládnout, až po to, kam pojedete na dovolenou. Váš diář by pro vás měl být stejně zásadní jako vzduch, který dýcháte. Efektivní plánování a koordinace aktivit vašich, manželových a dětí se musí stát nezbytnou každodenní součástí vašeho života. Pokud nebude vaše rodina fungovat jako sehraný tým, pak se ze všech povinností zblázníte. Plánujte v týdenních horizontech. Stanovte si priority a neberte si na sebe více úkolů, než je nezbytně nutné. Jako rodina můžete používat online sdílený kalendář, kam každý člen rodiny bude zapisovat svoje plány. Klíčová je ovšem komunikace s partnerem a schopnost podělit se o úkoly. Děti nejsou jen vaše, jsou i vašeho muže. Chcete-li přežít, je potřeba část povinností delegovat na partnera. S příchodem dalšího dítěte je čas přiznat si že nejste superman. Naučte se říct si o pomoc, málokterý chlap odmítne. Ale číst myšlenky neumí!



2. Přizpůsobivá jako voda

Čím víc dětí máte, tím flexibilněji a pohotověji musíte reagovat na změny. Jak sama dobře víte, cokoli si s dětmi naplánujete, nemusí vyjít. Dva dny před odjezdem na dovolenou dostane vaše ratolest neštovice. Přestože včera všechny vaše děti svorně prosily o rajskou, dnes na ni nemají chuť. A ačkoli o víkendu vstávají vaše děti s rozbřeskem, ve všední dny by se rády prospaly a tahat je z postele vám zabere drahocenné minuty. Zachrání vás jen flexibilita a schopnost přizpůsobit se téměř všemu. Zkušené matky se řídí heslem: „Nemůžete mě ničím rozhodit ani překvapit, mám doma tři děti.“ Plánování je důležité a nejvyšším uměním je dokázat se ho držet v každodenně se měnících podmínkách.



