Můj životní guru

17. února 2018 | 09:00

Poznáte, kdy nastal čas pozvat si do života osobního kouče? A s čím vám takový guru může pomoci?



Pro člověka je těžké bojovat se svými negativními vlastnostmi, myšlenkami a emocemi, a to obzvlášť ve chvíli, kdy procházíme nějakou životní změnou. V takovém období o sobě velmi často pochybujeme a leckdy si už dopředu v hlavě nastavíme vzorec, že „to“ nezvládneme. Takový negativní postoj ovšem neovlivňuje pouze naše profesní výkony, ale také mezilidské vztahy, psychiku a mnohdy i zdraví.



Svěř se, vypovídej se

Jednou jsme nahoře a jednou dole. A krizové situace často nepřicházejí po jedné, ale „pěkně“ v davu. Ano, všichni máme kamarády, blízké lidi, kterým se můžeme svěřit. Problém ale nastává ve chvíli, kdy kromě porozumění hledáte také pomoc. Ne vždy se totiž přátelé dokážou oprostit od toho, že patří k vašim blízkým, a vnímat váš problém s přiměřeným odstupem. Místo určitého povzbuzení vás třeba začnou litovat a nabízet vám rady, které mohou být ve svém důsledku kontraproduktivní. Jde o to, že ve chvíli, kdy přijmete myšlenku sebelitování, případně budete dělat to, co vám poradili druzí, aniž byste přemýšlela nad tím, zda je to pro vás správné, se obvykle neposunete ani o píď a ve svých problémech se budete utápět dál.



Řešení jménem osobní kouč

Ztráta orientace v problémech i hledání motivace a další smysluplné cesty jsou situace, kdy vám pomůže nezúčastněný nadhled. Bohužel ne každý blízký člověk je toho schopen. Poznáváte se ve výše popsané situaci? Pokud ano, můžete pozvat do svého života osobního kouče. „Koučování není nezávazné vypovídání se, ani expertní poradenství,“ říká osobní koučka Gabriela Böhmová.

