Na co dát pozor při psaní životopisu

Text: PrimaŽena

3. ledna 2017 | 09:00

Při hledání práce se v současné době většinou neobejdete bez využití počítače: při sestavování životopisu, hledání na pracovních portálech, ale i komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem. Nemalou roli hrají i sociální sítě. A když s technikou nejste zrovna kamarádi, nebo neohlídáte, co vše se o vás dá na síti dozvědět, může vás to vyřadit z okruhu relevantních uchazečů o místo. Na co si dát pozor radí Tomáš Krejčí z Počítačové školy Gopas.

Nejčastější neobratnosti v životopisech

Správné pojmenování souboru, finalizace

Jaké informace se o vás najdou na sociálních sítích



Počítačová gramotnost je minimum

Nedělejte zbytečné chyby, které vás vyřadí dřív, než se dostavíte na přijímací pohovor. Personalista může podvědomě vnímat kandidáta, z jehož životopisu je jasné, že si s počítači netyká, jako méně schopného. Dejte pozor na formátování dokumentu a nenechte se zlákat k nepatřičné kreativitě – mnoho druhů písma a životopis hýřící barvami zaujme snad jen při přijímání na čistě kreativní pozice. „K častým chybám patří nesourodé řádkování, číslování nebo odrážky. Profesionálně nepůsobí ani mezera mezi jednotlivými odstavci, kterou jste provedli dvojitým stisknutím klávesy Enter nebo nevyužívání stylů písma,“ uvádí konkrétní pochybení Tomáš Krejčí.Klasickou chybou je vložení portrétní fotografie, která soubor nafoukne na velikost několika MB. Dostatečně kvalitní fotografie by se rozhodně měla vejít do 200 kB.„Měli byste také věnovat pozornost tomu, aby váš životopis personalistovi, který jej bude číst, zbytečně nepřidělával práci,“ říká Tomáš Krejčí. Měl by být uložený v běžně používaném formátu (nejčastěji DOC, DOCX, RTF) a není dobrý nápad soubor nějakým způsobem komprimovat. Zamyslete se, jak soubor pojmenujete – pro personalistu by měl být lehce identifikovatelný, takže obecný název typu CV není nejvhodnější.Zdá se to být triviální, ale pozor na pravopisné chyby a překlepy. Využívejte možnost kontroly pravopisu v textovém editoru, „cévéčko“ si po sobě pozorně přečtěte, v ideálním případě jej nechte překontrolovat někoho dalšího.Nezapomeňte také na to, že životopis by měl mít určitou strukturu a jeho délka by neměla přesahovat 2 strany A4. Na internetu najdete řadu vzorů a šablon, z nichž můžete vybírat. „Je dobré ale porovnat několik zdrojů, abyste našli podobu, která odpovídá pozici, o kterou se ucházíte – jinak by měl vypadat životopis člověka, který stojí o místo v bance a jinak kreativního grafika nebo marketingového specialisty,“ doplňuje Tomáš Krejčí.V souvislosti s hledáním místa je nutné zmínit také sociální sítě. „Přemýšlejte nad tím, jak se na sociálních sítích prezentujete - práci přes ně můžete získat, ale o potenciální pozici i přijít. 35 % uchazečů totiž práci ztratí právě díky svému internetovému profilu,“ upozorňuje Tomáš Krejčí. Nejčastěji uchazeče o práci jejich profil usvědčí z nepravd nebo polopravd uvedených v životopisu, odradí personalistu nevybíravými komentáři na adresu bývalých zaměstnavatelů, v některých oborech „pomohou“ uchazeči přijít o místo i fotky, které by měly být zpřístupněny jen přátelům.„Počítačovou gramotnost požadují zaměstnavatelé již v nadpoloviční většině inzerátů, vyskytuje se čím dál častěji i u dělnických pozic,“ komentuje z pohledu pracovního trhu Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. „Na druhou stranu, pokud uchazeč prokáže nějaké specializované vzdělání, zejména v oblasti informačních technologií, má rozhodně větší šanci na získání zajímavého či lépe placeného místa.“