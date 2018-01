Na hranici únosnosti

Text: Perfect Woman

4. ledna 2018 | 09:00

Jsou krásní, úspěšní, ve společnosti oblíbení. Na oko tvoří dokonalý pár. Jsou takoví i v reálu?



On vypadá jako ztělesnění řeckého boha Apollóna, ona by mohla směle konkurovat Afroditě. Na co sáhnou, to jim pod rukama kvete. V objektivech kamer a fotoaparátů září a nikdy jim nechybí dokonalý úsměv. Vyprávějí o tom, jak si budují hnízdečko lásky, těší se na mimi, rodinný život a na sociální sítě posílají fotky z exotických dálek. Vy sedíte u obrazovky a přemýšlíte nad tím, jak je život nespravedlivý. S partnerem se věčně hádáte, a že by se vám nějak dařilo v práci, se taky zrovna říct nedá. Zatím co ti dva...



Lesk a bída pozlátka

Právě mediálně známé tváře mnohdy bývají příčinou našich frustrací, obzvlášť v období, kdy všechno stojí za bačkoru. Jim se daří, my si zoufáme a přemýšlíme nad tím, co děláme špatně. Jenže ne vždy je skutečnost taková, jak na první pohled vypadá. Z úspěšného páru sice na veřejnosti kape štěstí, jakmile ale zhasnou kamery, objeví se hádky, chlad, mnohdy až nenávist. Za nějakou dobu pak bulvární novináři vynesou na světlo skutečnost, že dokonalý pár se už dávno dokonale rozpadl, pochopitelně i s pikantními informacemi o tom, že jejich svět za zavřenými dveřmi nebyl zas tak báječně růžový.



Pro příklad toho, že dokonalý vztah neexistuje, není třeba lovit v mediálně provařených vodách. Úspěšné dvojice se najdou i mezi „normálními“ lidmi. Oba mají úžasnou práci, něčeho dosáhli, přitom zůstali nohama na zemi. Mají spoustu přátel, jsou zábavní, zásadně se oslovují zlato nebo miláčku a spolu je vidíte vždycky jenom ruku v ruce. Pokud jste právě teď zamáčkla slzu s povzdechem, že to snad ani není možné, aby si takhle rozuměli, pak vězte, že máte pravdu. Není to možné.



