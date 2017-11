Outsider nebo génius

Text: Prima Žena

12. listopadu 2017 | 09:00

Jaké je vaše dítě? Outsider nebo génius? Ono je to vlastně jedno, protože s jednou či druhou nálepkou bude vždycky ,,jiné“. A jinakost se neodpouští. V dětském kolektivu obzvlášť...



Na začátku je touha po tom, aby vaše dítě bylo inteligentní, nejlépe génius. Když se zadaří, na konci to může být také pěkné rozčarování, protože malí inteligenti to nemají nijak snadné. Nejenom se spolužáky a kamarády, ale také s učiteli. A nebudete to mít z počátku snadné ani vy.



Malý génius

,,Když byl našemu Ondrovi asi tak rok, začal mluvit. Sice mu občas nebylo rozumět, protože dětsky žvatlal, ale uměl si říct, co potřeboval,“ vypráví maminka Lída. ,,V roce a půl odříkával básničky a zpíval. Ve dvou letech se mu narodila sestra. Už jsem se mu nemohla stoprocentně věnovat, jenže to mu nevadilo. Zabavil se sám. Ve třech letech jsme náhodou zjistili, že umí číst. Sice to byla jen jednoduchá slova, ale četl. Pak k tomu přidal i psaní. Do školky šel, když mu bylo pět. Od první chvíle byl ,,ten divnej“. S učitelkou se bavil jako dospělý, odmítal hrát některé hry s tím, že jsou pro prťata. Protože uměl spoustu věcí, anebo se je rychle naučil, ve třídě se nudil a dával to ostentativně najevo. Z toho je nejspíš jasné, že rozhodně nepatřil mezi její oblíbence. A oblíbený nebyl ani mezi stejně starými dětmi. Nerozuměl si s nimi. Ony objevovaly pohádky, on procházel encyklopedie a ptal se, jak funguje vesmír. Dost podobné to bylo i na základní škole. Jenže tam se už začaly projevovat specifické potíže v některých předmětech. Ve třetí a čtvrté třídě měl třídní, která se ho kvůli tomu snažila mermomocí zbavit. Nejdřív přemlouvala a pak dokonce i vyhrožovala, abychom ho nechali přeřadit do zvláštní třídy. Nevzdali jsme to, zabojovali a prošli velkou spoustou vyšetření. Kromě toho, že měl černé na bílém, proč mu nejde to a to, absolvoval i testy IQ. Nám bylo jasné, že je inteligentní, ale výsledná hodnota se nacházela v pásmu geniality. Asi si umíte představit, jak kysele se třídní tvářila, když zjistila, že její žák je o dost chytřejší než ona. Uvažovali jsme o tom, že ho necháme přeřadit do školy s podobně nadanými dětmi, ale mezitím dostal novou učitelku, která měla s takovými žáky zkušenosti. Pod jejím vedením zdárně ukončil základku a vzali ho na výběrovou střední školu.“ Jak Lída dodává, skutečnost, že je dítě geniální, rozhodně neznamená, že propluje dětstvím a dospíváním bez potíží. Spíš naopak. Obvykle totiž vyniká pouze v určitých oblastech a mohou mu činit potíže některé věci potřebné v každodenním životě. Často bojuje s oblékáním, anebo se zavázáním obyčejné tkaničky u bot.





« předchozí strana 1 2 3 další strana »