Práce na alternativní úvazek

25. ledna 2018 | 15:00

Co si budeme povídat, mateřství a kariéra jsou stále dvě veličiny, které se daří úspěšně skloubit jen výjimečně. Odpovědí na tento problém mohou být alternativní pracovní úvazky, které v zahraničí bez problémů fungují a zaměstnávají velké procento žen s dětmi v předškolním věku.



Možná, že právě vy jste na rodičovské se dvěma malými dětmi. Rodinu jste chtěla, děti milujete, ale současně se nechcete vzdát svojí práce nebo podnikání, ať už z finančních důvodů nebo proto, že vás práce baví, nebo si nemůžete dovolit ztratit kontakt a přehled v oboru, anebo je vaše podnikání něco jako třetí dítě, které žije a funguje právě díky vaší péči a času, který mu věnujete.





Jak tedy skloubit mateřství a kariéru? Příběhy žen, které souběžně zvládly obojí, jsou důkazem, že to jde. Ovšem abyste se prosadila, musíte být neústupná a vybojovat si svoje místo na slunci. Možná budete průkopnicí, až se budete snažit ve firmě uvést do praxe lepší podmínky pro slaďování osobního a pracovního života. Musíte si uvědomit, že žijete jen jeden život a nemůžete jej rozdělovat na soukromý a pracovní. Pocit spokojenosti a úspěchu budete mít, jen když se vám bude dařit ve všech oblastech.



Prosaďte si svoje

Připravte se na to, že si o vše možná budete muset říct a přesvědčit vedení ke změnám. Ale chce-li se dnes po zaměstnancích, aby byli vůči firmě flexibilní, měla by taková být i firma. Z principu přece nemůže chtít po svých lidech něco, co sama nedělá a v čem nejde příkladem. Přeberte plně odpovědnost za svůj úspěch. Možná budete z počátku jediná žena ve firmě, která má doma malé děti, ale zvládnete-li zavést flexibilní úvazky do vaší společnosti, stanete se respektovanou osobou a pak už uplatníte téměř cokoli. Existují ženy, které se díky chůvě nebo manželovi a babičkám vrátily do zaměstnání hned po šestinedělí a bez problémů pracovaly dál. Je nepopiratelné, ale málo se o tom mluví, že pracující ženy s dětmi mají lepší sebedisciplínu, perfektně zvládnutý time management a pracují efektivně, protože si dobře uvědomují hodnotu každé minuty, kterou mají. Jsou dobře psychicky odolné, protože skloubením rodiny a práce žijí v lepší rovnováze a harmonii než ženy, které se točí jen kolem dětí, nebo naopak ty, které kromě zaměstnání nemají jinou zodpovědnost. Pracující maminky si chodí do práce odpočinout od dětí a domů zase od práce, protože, jak sama dobře víte, péče a výchova dětí není snadná věc.



