Předmanželská smlouva

Text: Prima Žena

22. října 2017 | 09:00

Moderní záležitost, nebo nutné opatření? Když po vás manžel chce předmanželskou smlouvu, máte mu na ni kývnout?

Zatímco manželský sňatek uzavírá stále méně lidí, neustále roste počet rozvodů. V loňském roce se rozvedlo téměř dvacet osm tisíc párů! Obavy z případného rozvodu tak partneři stále častěji řeší sepisováním předmanželské smlouvy, která by případně usnadnila majetkové vypořádání. Jenže nic není černé nebo bílé. Může být předmanželská smlouva už předzvěstí rozchodu? Kdy má smysl vyhledat před svatbou právního odborníka a kdy je to zbytečné?



Pozitiva a sociální jistoty

Možná to na první dojem nepůsobí dobře, ale zkuste se na tento dokument podívat racionálně a s klidnou hlavou. Předmanželská nebo také manželská smlouva upravuje společné majetkové poměry manželů po uzavření sňatku. Jediný rozdíl, zda uzavřete předmanželskou či manželskou smlouvou, je jen v okamžiku, kdy ji podepíšete. Lze ji totiž uzavřít také během manželství. Musí být vždy písemná a uzavřena formou notářského zápisu. Není ji tedy možné uzavřít jen ústně. Dokument můžete samozřejmě, podobně jako jiné smlouvy, po oboustranné dohodě měnit nebo opravovat, a to formou písemných dodatků. Proto vaše předmanželská smlouva dokáže účinně předcházet nepříjemným situacím. Necháte-li si profesionálně připravit předmanželskou smlouvu sestavenou právníkem a dáte ji ověřit notářem, dokážete upravit své majetkové poměry před, během i po případném skončení manželství. Kromě majetkových záležitostí může být ve smlouvě zahrnuto i výživné pro budoucí potomky. Jednoznačně pro hovoří finanční gramotnost. Taková dohoda mezi manželi dokáže upravit i odpovědnost za dluhy. A to nejen během trvání manželství, ale i před ním. V dnešní době je toto asi nejvíce rozhodující fakt, proč lidé sepisují takové dokumenty. Zkuste si představit, že budete do konce života splácet manželovy dluhy, a to dokonce i po rozvodu. Společné manželství rovná se nejen společné zisky, ale i společné dluhy.





