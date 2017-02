Překvapte partnera dokonalým Valentýnem

11. února 2017 | 09:00

Lásku bychom si měli vyznávat každý den, to je samozřejmost. V dnešní době, kdy trávíme hodně času prací, ale na své drahé polovičky často zapomínáme. Svátky jako Valentýn tedy doslova táhnou k tomu, hodit všechny povinnosti za hlavu a dát vašemu partnerovi najevo, jak si ceníte jeho lásky a podpory.

To, že má muž své partnerce na Valentýna přinést kytku a čokoládu, nemusí být pravidlem. Zkuste vzít letošní svátek zamilovaných do svých rukou a tentokrát překvapte svého partnera vy. Připravili jsme pro vás několik inspirativních valentýnských nápadů.



Snídaně do postele Překvapte svého miláčka hned po ránu a přineste mu přímo do postele vše, co má nejraději – jeho oblíbenou snídani, ke které přidáte sklenku sektu. Ten je totiž skvělým doplňkem, především v pozdějších dopoledních hodinách. „K pozdním snídaním doporučuji Bohemia Sekt brut, který je nejlepší podávat v kombinaci se studeným jídlem. Má jemnou, svěží vůni a jeho harmonická chuť příjemně perlí na jazyku,“ radí sommelier značky Bohemia Sekt David Král.



Odjeďte z města Pokud vám to okolnosti dovolí, naplánujte romantický výlet mimo město. Nemusíte jezdit nikam daleko. I kousek od domova se jistě najde romantický penzion, ve kterém si užijete dokonalou valentýnskou noc. Objevovat nové místo je totiž vzrušující změnou ve vašem každodenním životě. Odpoledne se můžete projít po okolí a poté zamířit na romantickou večeři do místní restaurace.



Večeře v teple domova Uvařte svému milovanému večeři, protože jak všichni dobře víme, láska prochází žaludkem a jídlo vařené s láskou chutná nejlépe. Rozložte si deku na zemi v obýváku, zapalte krb a otevřete dobré víno nebo sekt. Výhodou večeře v teple domova je to, že do ložnice je to už jen pár kroků.

