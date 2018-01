Promiň, ale říkám NE!

19. ledna 2018 | 09:00

Neumíte druhému odmítnout pomoc, vlastně byste se rozdala. Jenže ostatní vaší dobroty a laskavosti zneužívají. Nejvyšší čas to změnit a naučit se říkat ne.



Umění říci asertivní „ne“, které druhým dáváte najevo, že byste jim sice ráda vyhověla, ale z různých důvodů to nejde, zvládá jen málokdo. Vyčítáte si, že i když byste dotyčného otravu nejraději poslala do háje, stejně vždycky přikývnete? Nebušte hlavou do zdi, to se ozývá váš smysl pro povinnost pomoci druhému „v nouzi“. Pravdou ovšem je, že velkou roli obvykle hraje i strach z toho, že zklamete kamarádku, partnera, rodiče, šéfa... A oni vás pak nejenomže nebudou mít rádi, ale až budete sama něco potřebovat, vykašlou se na vás. Není to tak docela pravda, jelikož každý rozumný člověk pochopí, že nemusíte mít vždycky čas, a ti ostatní vám mohou být ukradení.



Právo na stopku

Dát někomu stopku, říct mu ne, vyžaduje dostatečně silné sebevědomí. K tomu potřebujete jediné: respektovat vlastní já a řídit se svými pocity. To se naučíte ve chvíli, kdy si uvědomíte, že jdete sama proti sobě a žijete život těch druhých a nikoli svůj vlastní. Nejde o to, abyste přestala lidem pomáhat, ale o to, abyste to nedělala na vlastní úkor. I pomoc druhým má určité hranice. Jestliže je někdo opakovaně překračuje, máte právo ho na to upozornit. Inteligentní člověk si uvědomí, že to se svým neustálým přehazováním vlastních úkolů na vás přehnal. Naštvat se může jenom hlupák. Jakmile si sama před sebou své rozhodnutí říci ne obhájíte, oprostíte svůj život od problémů a dalších zbytečných starostí a bude se vám žít mnohem lépe.



Krok za krokem

Pokud jste léta ochotně vyhověla každému prosebníkovi, nejspíš se nezměníte ze dne na den. Nicméně postupnými kroky si můžete vybudovat dostatečně silnou pozici, ve které si z vás okolí přestane dělat holku pro všechno. V první řadě byste si měla uvědomit, v jakých situacích se chováte jinak, než vám napovídají vaše vnitřní pocity. A začněte od těch zdánlivě bezvýznamných. Například vyrazíte do obchodu pro nové kalhoty či sukni a prodavačka vám k nim začne vnucovat tričko, halenku, svetřík.



