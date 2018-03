Rodič v bouři emocí

Text: Perfect Woman

3. března 2018 | 09:00

Záchvaty vzteku, pobrekávání anebo řev „na plné koule“. Jak se postavit k negativním emocím, které vaše dítě vysílá?



Znáte to… Probdělé noci s nespavým miminkem, prdíky, odmítání příkrmů, první horečka. To je ve skutečnosti jen přípravná fáze pevnosti rodičovských nervů na takzvané období vzdoru. Jen málokterá matka nebo otec totiž dovedou zachovat chladnou hlavu ve chvíli, kdy sebou jejich potomek v afektu praští na zem a silou svého hlasu rozvibruje tabulky v oknech. Stačí, abyste nechtěla dítěti v supermarketu koupit čokoládovou tyčinku nebo plyšáka a hned začne vzteky vyhazovat zboží z regálů nebo na sebe shodí třímetrový vánoční strom.



Vzdor jako přirozená součást vývoje

Období vzdoru je ovšem nezbytný krůček na cestě dítěte k vlastní autonomii. Batole se v rámci svého přirozeného vývoje začíná stavět na vlastní nohy, a to nejen fyzicky, ale také v přeneseném slova smyslu. Zhruba ve věku kolem roku a půl obvykle přichází ona chvíle, kdy si uvědomí, že chce dělat něco jiného, než si zrovna teď přejí jeho rodiče, a chce to hned a udělá to po svém. Takto malé dítě ještě pochopitelně neumí ovládat své emoce, a tak ho všechno, co se neděje podle jeho plánu, dovede pořádně rozhodit. Ať už se jedná o to, že mu někdo nechce něco dovolit nebo že ho rozpláčou vlastní limity, když mu něco nejde. Ani vy jste nebyla jiná a vztekala jste se, fňukala, křičela a trucovala. Pro každého rodiče je hlavní, aby to nebral jako negativní charakterový rys svého potomka, který se teď projevil a už to nikdy nebude lepší. Období vzteku jednou skončí. Dítě se emocionálně srovná. Ano, bude vám vyvádět zase jiné rošťárny a například vám bude mezi lidmi pokládat velmi nahlas nevhodné dotazy, ale to už k rodičovství prostě patří.



Máte-li pocit, že vaše dítě je světlá výjimka, užívejte si to. Divokým obdobím vzdoru nemusí projít všechny děti. Ty, které jsou hodné a nevztekají se, nejsou patologické. Projevy nesouhlasu probíhají na různých úrovních. Od toho, že holčička řekne, že by něco chtěla, a maminka odpoví, že ne, a holčička to přijme, přes vzteklouny, kteří se válejí po podlaze a kopají kolem sebe, až po děti, které ze vzteku dokážou i omdlít.



