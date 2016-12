S.O.S. Hledám práci!

31. prosince 2016 | 09:00

Bez práce nejsou koláče. Jenže co když se vám už několik měsíců nedaří žádný kloudný job už sehnat? Zjistěte, co děláte špatně! Hledání nové práce je vlastně také pořádná práce. I když máte pocit, že se maximálně snažíte, stále narážíte na odmítavé reakce. Životopis jste sestavila s pomocí předlohy, pozice si vybíráte podle vzdělání a praxe. Proč to tedy pořád nevychází?

Změna myšlení

Ušijte si CV na míru

Dejme tomu, že jste až dosud pracovala jako mzdová účetní. Firma zeštíhlela a vy jste se ocitla na úřadu práce. Hledáte opět pozici mzdové účetní, leč ouha, pracovní portál vyhodí nabídky na pouhých pět míst. Poptáváte se po známých, díváte se na inzeráty různých firem a nikde nic. Běží týdny, měsíce a vy stále hledáte své původní místo. Přitom se stačí zamyslet nad jednoduchým faktem, a sice že dobrá účetní se může uplatnit například v daňové oblasti, ve finančním controllingu nebo třeba v bankovnictví. Jakmile si uvědomíte svoje další možnosti, rázem se nabídka pracovních míst rozroste, a třeba mezi nimi bude to vaše.S hledáním místa to není snadné ani v administrativních oborech. Pokud jste pracovala jako administrativní asistentka, je důležité uvědomit si, co všechno bylo náplní vaší činnosti. Na této pozici se velmi často kumuluje řada úkolů, z nichž některé jsou převažující, jiné okrajové. A teď jde o to, které vám sednou. Analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský říká: „Jedna věc je, co člověk umí a na co má, a druhá věc je, jestli si to uvědomuje a umí to pojmenovat. Je třeba nedívat se na původní pozici podle jména, ale uvažovat o její náplni, ve které pro sebe můžete najít nové možnosti.“ Jinými slovy, administrativní asistentka, která se v rámci pracovních povinností podílela například na marketingových nebo prodejních aktivitách firmy, může tyto zkušenosti nabídnout dalšímu zaměstnavateli. Kromě administrativy se tak pro ni otevírají dveře i do marketingu či obchodního oddělení.Tomáš Ervín Dombrovský z firmy LMC, která provozuje portály Jobs.cz a Práce.cz upozorňuje, že zájemci o zaměstnání si často připraví jeden univerzální životopis, který rozesílají na x pozic. Velmi často přitom zapomenou vypíchnout důležité zkušenosti, jež jsou vhodné právě pro konkrétní místo. Ve firmě vytvoří první předvýběr personalista, který doporučí manažerovi určitého kandidáta. Manažer bohužel nenajde informace, které by ho přesvědčily o tom, že by měl zájemce pozvat na schůzku a dá přednost někomu jinému. Co z toho vyplývá? Ušijte potencionálnímu zaměstnavateli životopis na míru jeho požadavkům. V žádném případě to ale neznamená, že byste si měla vymýšlet a přidávat zkušenosti, protože už při prvním pohovoru takový podvod vyjde najevo.

