Sex s ex

Text: Prima Žena

27. srpna 2017 | 09:00

Rozešli jste se, řekli si, že je konec, a váš nový život je fajn. Jenže k opravdové spokojenosti vám chybí pořádný sex, který vám dal váš ex! Je to dobrý nápad skočit do postele s bývalým?



Někdy máte svého bývalého tak plné zuby, že ho nemůžete ani vidět! Jen představa, že byste spolu měli být v jedné místnosti nebo se potkat někde na ulici, vám vyvolává křeče kolem žaludku nebo se vám otevírá pomyslná kudla v kapse. Občas se i z velké lásky nebo zamilovanosti stane čirá nenávist a odpor, kdy se vám člověk zhnusí v největší míře. Jenže při rozchodu můžete zažít i přesný opak. Víte, že vám to spolu neklape. Když jste jeden s druhým, tak vás to oba dusí v rozletu a štěstí, ale přesto vám to v jedné oblasti neskutečně funguje. Pořád vám to klape v posteli a společného sexu se nechcete vzdát. Sice jste se rozešli a vy víte, že je to tak správné, jenže na sex s ním nemůžete zapomenout. A tak s ním jdete do postele. Jednou, dvakrát, potřetí…



Váš bývalý vás stále přitahuje

Řekla jste si definitivní dost! V práci jste si vzala volno a vypadla s kamarádkou k moři, jen abyste zapomněla. Dokonce jste se rozhodla pro neperspektivní románek s týpkem, který je o pět let mladší, moc si nerozumíte, ale prostě potřebujete nějaké nůžky, kterými byste odstřihla svého bývalého. Všechno začíná vypadat nadějně a máte pocit, že už svůj život držíte pevně v rukách a jste připravená jít dál. Jenže co čert nechtěl, čirou náhodou potkáte ve městě svého expřítele a první, na co pomyslíte, jsou chvíle vášně v posteli a vaše orgastické výkřiky s ním. Už jak ho vidíte, je vám jasné, že dneska večer sama spát nebudete. Slovo dá slovo a vy ho pozvete k sobě na kafe. Ještě jste přeci neviděla fotky z jeho poslední horolezecké výpravy, kterou jste připravovali ještě spolu. Ráda si poslechnete všechna dobrodružství, která tam s partou, se kterou jste dříve jezdila také, zažil. Chvíli si povídáte a pak vás místo na vrcholy hor vezme na vrcholy rozkoše. Jako tenkrát se pomilujete, ba co víc, bude to ještě lepší. Takže si spolu brzy dáte další kafe. Užijete si báječného sexu, on pak bez zbytečných řečí zmizí a za pár dní se zase ozve, že by si to zopakoval. Do takové pasti je velmi snadné se chytit. Jenže co s tím dál?!



« předchozí strana 1 2 3 další strana »