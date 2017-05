Seznamte se!

Text: Prima Žena

3. května 2017 | 12:00

Kdybych vám řekla, že existuje mezinárodní firma, resp. seznamka, která české ženy bezpečně seznámí se vzdělanými zajištěnými muži ze západní Evropy a Spojených států...věřily byste mi? Pro tyto muže je to čest, seznámit se s „krásnou češkou“. Po vzoru všech našich předních celosvětově uznávaných českých modelek jsme se staly národem krásných žen, který láká pozornost zahraničních mužů.

Myslím, že proto jsou ženy zaregistrované v naší seznamce tak spokojené. Nabízíme seznámení s muži, se kterým žena najde spokojenou a prosperující budoucnost. Zdokonalí se v anglickém jazyce a otevřou se jí zcela nové možnosti.



Nedávno jsem četla studii, která říká, že v České republice téměř polovina manželství končí rozvodem. Ať už ale po rozvodu ženy zůstanou s dětmi nebo velkým majetkem, říkám si, co dělají potom? Pro každou z nás je v určitou dobu velice těžké se opět seznámit. Ženy chodí do práce, pečují o děti a kvůli starostem každodenního života nemají čas ani energii hledat nového partnera.



Vídám to dnes a denně. Kamarádky mé matky, které zůstaly doma samy s dětmi. Známé mých přátel, které se rozvedly a jsou na všechno samy. Slýchám tyto příběhy v kavárnách, tramvajích, restauracích. Někdy čtu i zoufálé statusy na facebooku nebo životní příběhy v magazínech.



Nejde ale jen o rozvedené ženy. I mnoho nezadaných mladých slečen nebo straších dam mají problém se seznámit. Může v tom hrát roli cokoliv. České ženy jsou velmi krásné, inteligentní a vzdělané a mnohým se může stát, že kvůli své náročnosti na výběr partnera prostě nemohou najít toho pravého.



Je však něco špatného na tom být náročný? Podle mě je to zcela v pořádku. Každá žena by měla znát svou cenu. A měla by také přesně vědět, co chce.



Oslovily jsme naše šťastně seznámené klientky a moc se nám líbil příběh paní Petry, která souhlasila s jejím zveřejněním. Paní Petra, žena, která se před 20 lety rozvedla, zůstala sama s jedním dítětem a ze života jí nezbil ani čas na to přečíst si před spaním knížku. Petra se však jednoho dne rozhodla opět si najít lásku. Někoho, kdo ji bude milovat, dá jí pocit bezpečí a zajistí ji do konce života. „Nevím, zda to byla náhoda, ale ten den kdy jsem se rozhodla, že musím něco změnit jsem dostala do rukou váš letáček“ říká Petra.



