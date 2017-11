Škola flirtu

Text: Prima Žena

5. listopadu 2017 | 09:00

Chcete se cítit přitažlivě, najít nového partnera nebo se jen tak pobavit? Naučte se pravidlům flirtování.



Narovnáte se, vypnete prsa a pohodíte vlasy. Přidáte lehký úsměv a věnujete mu dlouhý pohled do očí… A právě v tento moment se zcela podvědomě stáváte flirtující ženou. Mnohdy to trvá jen kratičkou chvíli, ale přesto vám opětovaný úsměv rozbuší srdce a sebevědomí vystřelí někam do nebeských výšin. A je úplně jedno, že tento zvláštně elektrizující okamžik nepřeroste v něco víc. Protože právě o tom flirtování je.



Kam až můžete zajít, abyste se nedostala do průšvihu?

Flirt je nezávazná, vzrušující komunikace s příchutí erotiky, která krásně rozverně čeří vody vašeho běžného i milostného života. Pouhé ujištění, že jste přitažlivá a žádoucí, posiluje váš pozitivní vztah k vlastnímu tělu a k vlastní sexualitě. Tato hra založená na milostných projevech bývá velmi často neškodná. Jakmile totiž objekt vašeho zájmu zmizí z dohledu, malé vzrušující dobrodružství končí… tedy většinou.



Flirtování má svá pravidla. Pokud se odvíjí pouze na neverbální úrovni kdesi na ulici, průšvih vám nehrozí. Jiná situace nastává v okamžiku, kdy máte možnost s atraktivním protějškem strávit více času. Potom se z počátku bezvýznamné laškování dokáže velice rychle změnit v cílené svádění s neočekávaným koncem. Co je tedy povoleno a kdy už se schyluje k něčemu vážnějšímu?



Tak zaprvé, na flirt musí být vždycky dva. Protože v opačném případě bude vaše snaha působit trapně. To, že jste na jedné vlně, poznáte z jeho chování okamžitě. Zálibný pohled a opětovaný úsměv je jasnou známkou toho, že jste mu sympatická a zaujala jste. A teď přichází na řadu ženská rafinovanost, které odolá jen málokterý muž.



« předchozí strana 1 2 3 4 další strana »