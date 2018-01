Skřivan či sova?

Text: Prima Žena

16. ledna 2018 | 15:00

Vliv denního rytmu a spánku je znám od pradávna. Cyklus, tedy že se Země otočí kolem své osy, určuje denní rytmus a řídí se jím vše živé na planetě. Ale jak už to bývá, vše má své výjimky a to i v rámci jednoho druhu. To co může vyhovovat jednomu člověku, nemusí být to pravé pro druhého. Tyto individuální rozdíly způsobují takzvané chronotypy.