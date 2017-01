Spalující touha

9. ledna 2017 | 09:00

Hluboký pohled z očí do očí, úsměvy, letmé doteky, spektákl ostrovtipu… Arzenál zbraní vtažených do velké strategické hry, v níž jde někdy o předtuchu lásky, jindy o upevňování sebevědomí, ale i o náplasti na šrámy na duši, je hodně pestrý. Kdo by nepropadl kouzlu flirtu!

Zkouška zbraní

Ostatně jaro je v plném rozpuku. První jarní paprsky dělají divy, slunce nás nabíjí energií, a tak není divu, že nám rozdávání úsměvů na všechny strany a nevázané laškování jde úplně samo. Alespoň tedy někomu. Mojí kamarádce Evě, které se touto dobou pravidelně zapalují lýtka, stoprocentně. Ať s ní vyrazím kamkoli, musím se psychicky připravit na pubertální šťouchance do žeber kombinované s nenápadnými pohledy bezbranné laně na každého kolemjdoucího chlapa, který by stál za hřích, a dle jejích slov sametovým (rozumějte nepřirozeně hluboko posazeným) hlasem. Je jí třicet a žije ve spokojeném manželství. Každý rok touto dobou ale nasedá do svého stroje času a dává zpátečku o zhruba patnáct let. Na otázku, proč se občas chová jako puberťačka, odpovídá: „Je to zábavná hra. Kdo si čas od času neotestuje, jestli jeho zbraně pořád fungují, dělá podle mě velkou chybu. Takový harém obdivovatelů, to je pro mě zdroj energie, který mi vždycky zlepší náladu.“Ne každý má ale sebevědomí na rozdávání jako Eva a ne všichni za všech okolností berou flirt jen jako čistou zábavu. Jsou lidé, kteří do něj vkládají velké naděje. Doufají, že si s jeho pomocí přilákají do života lásku. Mezi ně patří i Lenka: „Po osmi letech si mi rozpadl vztah. Můj ex byl mým prvním sexuálním partnerem a věřila jsem, že jím bude na celý život. Trvalo mi, než jsem se z toho vyhrabala, a když se mi to konečně podařilo, najednou jako bych nevěděla, jak na to. Vždycky, když se přede mnou objeví muž, o kterého bych stála, ztrácím pevnou půdu pod nohama a zařazuju zpátečku. Obvykle pak skončím v posteli s někým, na koho si v uvozovkách troufnu, ovšem s nulovým výsledkem, zklamáním a výčitkami svědomí.“

