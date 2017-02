Valentýnský dárek pro společné chvíle

Text: Prima Žena

7. února 2017 | 12:00

Valentýn, svátek všech zamilovaných, už klepe na dveře, a tak je třeba se na něj náležitě připravit. Tento den je dnem, kdy si vzájemně dokazujeme svou lásku a náklonnost. Tu si dáváme najevo pomocí různých dárků - kytice rudých růží, čokoláda ve tvaru srdce, roztomilý plyšák nebo parfém – to vše patří mezi klasiku, která nikdy nezklame.