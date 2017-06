Ve vězení nudy

3. června 2017 | 09:00

K stáří patří mimo jiné i neodbytný pocit, že vás v životě už nic nepřekvapí, protože jste všechno zažila. Co když se ale tento stav dostaví o několik desítek dříve?



Podle data narození jste v tom nejlepším věku. Jenže to je ono. Stojíte na vrcholku a říkáte si, co bude dál. Bude vůbec něco, když už jste vlastně všechno zažila? Dáte si repete? Ale to už přece nebude poprvé. Takže to bude pořád stejné? Do smrti? A přesně v tuhle chvíli stojíte na hranici krize středního věku. V té člověk snadno udělá hlouposti, které se pak těžko napravují.



Zrádná nuda

Ráno vstanete, posnídáte, vypravíte děti do školy nebo do školky, jdete do práce, kde sedíte deset let u jednoho stolu a děláte tu samou práci, kterou byste dnes zvládla i poslepu. Odpoledne cestou domů vyzvednete děti, nakoupíte a pak následují další povinnosti jako vaření, domácí úkoly s dětmi, úklid a spousta dalších, donekonečna se opakujících maličkostí, které skončí až spánkem. A zítra znovu, pozítří taky, popozítří to nebude jiné. Pak přijde víkend. Ten bude jiný, na rozdíl od pracovního týdne jinak stereotypní. Najednou si začnete připadat nedoceněná, a to jak po pracovní, tak i osobní stránce, netušíte, jak máte ve svém životě pokračovat dál, kam ho směřovat. S rodinným stereotypem obvykle souvisí i stereotyp partnerský. Vášeň a radost z blízkosti toho druhého zmizela kdesi v propadlišti a veškeré citové projevy připomínají spíš splněné úkoly. Když k tomu připočítáte i nezpochybnitelnou skutečnost, že fyzicky stárnete, byť děláte všechno proto, abyste tento stav oddálila, nelze se vlastně ani divit, že leckdy zaklepá na dveře také deprese.



Chce to změnu

Jde ale o to, jakou. Ať tak, či onak, začít byste měla hlavně od sebe. Skutečnost, že se momentálně plácáte v životě od ničeho k ničemu, je pouze váš problém, kterému jste dovolila, aby vznikl. Stejně jako se rozvíjel pomalu a nenápadně, ani jeho náprava nebude rychlá. Uspěchaným řešením naopak



